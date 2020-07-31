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31 июля 2020 года 11:39

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидируют золотодобытчики на фоне ралли золота

Москва. 31 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне отскока внешних фондовых индикаторов и нефти на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США; индексы МосБиржи и РТС отыграли болшую часть потерь предыдущего дня, при этом лидируют акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2911,22 пункта (+1%), индекс РТС - 1249,07 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 73,44 рубля (+0,27 рубля), золото подорожало до $1998 за унцию (+1,6%), локально цена превышала $2005 за унцию.

Подорожали рублевые акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+8,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,8% и +12% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,3% и +1,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,2%).

Также выросли бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%).

Просели "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

По словам аналитика компании "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, улучшению настроений на рынках в конце недели способствовали отчеты за второй квартал компаний Qualcomm, Apple, Facebook, Amazon и Alphabet, прибыль которых превысила ожидания. Кроме того, в четверг стало известно, что Qualcomm и китайская Huawei подписали долгосрочный контракт о лицензировании технологий, согласно которому Huawei сможет использовать запатентованные Qualcomm технологии на своих устройствах. Помимо этого, китайская компания заплатит $1,8 млрд для покрытия ранее неуплаченных лицензионных сборов. Подписанное соглашение положительно отразится на выручке будущих периодов для Qualcomm, однако может навлечь на себя пристальное внимание властей.

В пятницу интерес представляют отчеты компаний Abbvie (SPB: ABBV), Caterpillar (SPB: CAT), Chevron, Exxon Mobil (SPB: XOM), Merck, Under Armour. Череда сильных отчетов может подтолкнуть индекс широкого рынка S&P-500 к максимумам начала года. Сохранение позитивных тенденций сезона отчетности и надежда на восстановление экономики продолжат толкать индексы вверх, а риск-факторы американский рынок пока предпочитает не замечать, констатирует Шишкина.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что развитие негативных настроений на внешних рынках сдержали хорошие новости от Qualcomm и публикации сильной отчетности лидеров американской hi-tech индустрии (в целом IT-гиганты оправдали ожидания, что способствовало их росту на постмаркете).

Тем не менее, в пятницу на рынках может сохраниться консервативный настрой, инвесторы нуждаются в ясности по стимулам в США и новых сигналах о состоянии мировой экономики, которые поступят лишь в понедельник, когда будут опубликованы индексы PMI.

Неоднозначный внешний фон нивелируется стабилизацией нефтяных котировок, что позволяет рассчитывать на возврат покупок российских акций. При этом сохраняются высокие риски развития коррекционного движения уже в ближайшей перспективе в случае вероятного ухудшения ситуации на внешних рынках, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне рынок акций скорректировался вниз, но никаких панических распродаж не наблюдалось, объемы торгов не вышли за привычные рамки последних дней.

Однако вечером в четверг ситуация на внешних площадках начала улучшаться. Американские рынки сумели отыграть значительную часть потерь, несмотря на резко отвратительные данные по ВВП США (квартальные потери составили 33%) и заявление Дональда Трампа о возможности переноса президентских выборов из-за пандемии коронавируса.

Во многом это было связано с возобновившимся снижением доллара к мировым валютам, что поддерживает все биржевые активы. На падающем долларе возобновился рост сырьевых активов - в "зеленой" зоне все промышленные и драгоценные металлы (золото протестировало $2000 за тройскую унцию). Такая картина вновь подогревает ралли акций золотодобывающих компаний и "Норильского Никеля". Бумаги золотодобытчиков уже сильно перекуплены, но их рост не остановится до тех пор, пока будет дорожать золото, а динамика последнего во многом будет зависеть от пары евро-доллар. Торможение роста основной валютной пары ожидается в районе отметки $1,2 за евро.

Нефть Brent накануне кратковременно сходила вниз в район $41,5 за баррель, это было связано, скорее всего, с намерениями раскачать рынок спекулянтами накануне экспирации. Но торги в четверг нефть завершила на привычных для последнего времени ценах - чуть выше $43 за баррель. Пока нет никаких причин для ухода котировок далеко от узкого диапазона $43-44 за баррель, хотя в пятницу возможно увеличение волатильности торгов, считает Антонов.

В США в четверг индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,4-0,9% на фоне слабых статданных, однако вырос Nasdaq (+0,4%) за счет ралли бумаг крупных технологических компаний.

По данным Минторга США, экономика страны во втором квартале рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы (рекордное падение за время ведения расчетов), в то время как аналитики ожидали снижения ВВП на 34,1-35%. ВВП США в первом квартале снизился на 5%. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,62 млн случаев заражения, скончались свыше 154,9 тыс. человек.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,8% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, что было максимальным уровнем за три года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 3,1%, сообщает Trading Economics. Годом ранее показатель находился на отметке 2,3%.

Объем промпроизводства в Японии в июне вырос впервые за пять месяцев - на 2,7% по сравнению с маем, свидетельствуют предварительные данные. Относительно июня прошлого года показатель упал на 17,7%. Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,2% в помесячном выражении и снижение на 17% за год.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта. Индекс PMI превышает пограничную отметку 50 пунктов пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Нефть в пятницу также корректируется вверх на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП, вызвавших в четверг падение цен до трехнедельных минимумов; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,35 за баррель (+1% и -1,9% в четверг), сентябрьская цена WTI - $40,37 за баррель (+1,1% и -3,3% накануне).

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+30,5% и +21,2% "префы"), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+16,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+7,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,6%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-4,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,777 млрд рублей (из них 2,533 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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