Ситуация неблагоприятна для рубля со всех сторон - Росбанк

Ситуация складывается неблагоприятно для рубля со всех сторон, говорится в комментарии Росбанка. На глобальные факторы наслаивается слабость сегмента ОФЗ (и покупки доллара в том числе для хеджирования длинных позиций в госдолге), окончание периода налоговых платежей и обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту.

"Причины для разворота USD/RUB вниз находятся с трудом, наиболее веским аргументом могло бы стать улучшение глобальных настроений, но о моменте его наступления мы можем лишь гадать. Пока же подход дилеров с высокой вероятностью останется защитным ("buy-the-dips")", - пишут специалисты банка.