Спроса на акции EM по-прежнему нет, в бондах наблюдается небольшой интерес - BCS GM

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Спрос на акции EM (развивающиеся рынки) по-прежнему отсутствует, в бондах наблюдается небольшой интерес, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов, отмечает эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 23 по 29 июля 2020 года составил $30 млн против чистого оттока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $70 млн (седьмая неделя оттоков) против оттока $180 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн (четвертая неделя оттоков) по сравнению с оттоком $80 млн на предыдущей неделе.

"Фонды, ориентированные на Россию, продолжают демонстрировать оттоки четвертую неделю подряд - в этот раз они составили $40 млн. Оттоки из фондов акций GEM замедлились всего до $138 млн - оттоки из этой самой обширной и значимой (с точки зрения влияния на рынок) категории продолжаются 24 недели, если не считать двух недель в июне, при этом с середины февраля совокупные оттоки составили $36,1 млрд. Инвесторы пока не спешат начинать покупать акции EM, и мы также сохраняем тактически нейтральный взгляд на рынок", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $40 млн (четвертая неделя притоков) против притока $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала на уровне $30 млн против нулевого притока неделей ранее.

"В отличие от акций фонды облигаций продолжают получать деньги. За отчетную неделю фонды, инвестирующие в Россию, получили еще $31 млн в форме чистых притоков - нетто притоки сохраняются 9 недель подряд. Как и на предыдущей неделе, самые большие притоки пришлись на фонды под управлением ВТБ. Фонды облигаций GEM потеряли всего $35 млн, что, однако, стало самым слабым результатом с начала III квартала 2020 года", - говорится в обзоре.