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31 июля 2020 года 10:46
Citi поднял оценку акций Сбербанка на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"
Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 255 рублей до 265 рублей за штуку, сообщается в обзоре Citi. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 280,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 217,2 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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31 июля 2020 года 19:35
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.31 июля 2020 года 19:17
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.31 июля 2020 года 19:00
Москва. 31 июля. Динамика котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали яркой ценовой динамики за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущей недели. читать дальше
.31 июля 2020 года 18:32
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.31 июля 2020 года 18:02
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.31 июля 2020 года 16:42
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Сохранение позитивной динамики на рынках обусловлено избытком денежной ликвидности, обеспеченной на данный момент политикой регуляторов США, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы повышения цен акций во второй половине... читать дальше
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