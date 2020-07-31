Акции цикличных компаний США неизбежно восстановятся с середины августа - ITI Capital

Аналитики ITI Capital рекомендуют сохранять позиции в цикличных компаниях США, в частности, в Coty, Boeing, Citibank, JPMorgan, Schlumberger, TechnipFMC и прочих, так как это передовые компании в своих областях, и их бумаги неизбежно восстановятся с середины августа, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Стратегия ITI Capital при худшем сценарии для США - покупки евро до $1,2, дешёвых европейских компаний, сохранение позиций в IT-компаниях США, в золоте до $2100/унция.

30 июля вышла ключевая статистика по ВВП от четвертой и первой крупнейших экономик мира. Падение ВВП Германии во втором квартале составило 10% (максимальное с 1970 г.), США - порядка 32%, хотя ждали 33%, худшего за 70 лет. Основной спад потребления в США пришелся на рестораны, досуг и развлечения и коммерческие виды спорта, спрос наблюдался в основном в сегменте дисконтных магазинов и продуктов питания. Расходы бизнеса на программное обеспечение, НИОКР, оборудование и конструкции снизились на 27% г/г. Сократился объем экспорта и импорта. Госрасходы выросли из-за единовременных выплат населению и дополнительных пособий по безработице.

"Это был важный день, и можно перелистнуть худшую страницу в истории глобальной экономики, - отмечают аналитики ITI Capital. - В третьем квартале ожидался активный рост, но пока июльская динамика в США выглядит неоднозначно из-за ограничительных мер, в отличие от Европы, где сводный индекс промышленного производства PMI вернулся к докризисному уровню. Если ситуация не изменится, Европа и азиатские страны обгонят США, и мы будем наблюдать удорожание IT-акций в США и дешёвых цикличных компаний в Европе в туризме, транспорте, банковской сфере и других секторах".

Поэтому при худшем сценарии для США стратегия экспертов инвесткомпании - покупки евро до $1,2, дешёвых европейских компаний, сохранение позиций в IT-компаниях США, в золоте до $2100/унция. В то же время они рекомендуют сохранять позиции в цикличных компаниях США, в частности в Coty, Boeing, Citibank, JPMorgan, Schlumberger, TechnipFMC и прочих, так как это передовые компании в своих областях, и их бумаги неизбежно восстановятся с середины августа.

Количество выявляемых случаев коронавируса в США снова превысило 70 тыс., число смертельных случаев выросло до максимума более чем за месяц. Число подтвержденных случаев инфицирования в США превысило 4,4 млн, по всей стране за сутки было зарегистрировано более 1,4 тыс. смертей, в результате чего общее число летальных случаев достигло 151 тыс. Конгресс США тянет до последней минуты с соглашением по новому пакету мер поддержки экономики. До истечения срока действия старого остался один день, в случае отсутствия консенсуса нас ждет коррекция, особенно Dow Jones, полагают аналитики ITI Capital.