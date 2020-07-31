Доллар зависит от конфликта вокруг стимулирования экономики в США - Saxo Bank

Заседание FOMC почти ни на что не повлияло, и главный повод для беспокойства сейчас - конфликт из-за следующего этапа стимулирующих мер в США, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Низкая оценка ВВП Германии за второй квартал и опасения насчет усиления пандемии в Европе вредят в данное время рисковым настроениям и поддерживают USD.

"Заседание FOMC, как и ожидалось, почти ни на что не повлияло, - указывает Харди. - Главным изменением в официальном заявлении по сравнению с июньским стало добавление фразы: "Изменение состояния экономики будет в значительной степени зависеть от хода эпидемии". На своей пресс-конференции глава ФРС Пауэлл напомнил слушателям о том, что именно ограничивает возможности Федрезерва по регулированию экономики и инфляции: у него "есть власть кредитовать, но нет власти тратить", так как последнее является прерогативой правительства. Кроме того, Пауэлл отметил, что некоторые часто выходящие данные, в том числе по тратам через кредитные карты, с середины июня показывают замедление - неудивительно, ведь как раз тогда в США начала вновь повышаться заболеваемость".

По мнению эксперта Saxo Bank, сейчас самая главная и насущная опасность для "медведей" - это что Белый дом и республиканская фракция не договорятся с демократическим большинством Конгресса о новом этапе стимулирования. Республиканцы, похоже, до сих пор не выработали единую позицию, а демократы настаивают на увеличении масштаба мер. Сторонам нужно быстро прийти к соглашению, чтобы избежать дальнейшего ущерба экономике и рынкам. Второй фактор - это риск ухудшения рисковых настроений, хотя в последнее время USD получает с этой стороны не так много поддержки.

"Американскому рынку в четверг как-то удалось дотянуть до закрытия в плюсе, но за ночь настроения упали - возможно, из-за торможения переговоров по стимулированию. В пятницу же утром европейские биржи подвинулись вниз на сообщении, что немецкий автопроизводитель Volkswagen значительно урезает дивиденды. Затем еще поступила первичная оценка изменения ВВП Германии за второй квартал, составившая минус 10,1% в квартальном исчислении - хуже, чем ожидавшиеся -9,0%. Влияние этого усугубляется опасениями, что европейским странам придется более осторожно открывать свои экономики, а для Южной Европы - еще и тем, что под угрозой августовский пик туристического сезона", - отмечает аналитик Saxo Bank.