Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, один из самых насыщенных публикациями отчетности дней в текущем сезоне, однако ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite. Инвесторы оценивали последние статистические данные, отражающие масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией коронавируса. Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%. ВВП в первом квартале снизился на 5%.

В то же время эксперты полагают, что экономика начала возрождаться в третьем квартале, хотя увеличение числа случаев инфицирования в последнее время несколько охлаждает прогнозы. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,422 млн, а не 1,416 млн.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на данных о состоянии экономики и рынка труда США. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,79%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:04 мск опустился на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:59 мск уменьшился на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта. Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности укрепился в июле и составил 57,8 пункта против 57,5 пункта месяцем ранее. Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР повысился до 54,2 пункта с 54,4 пункта в июне. Значение индекса остается выше 50 пунктов по итогам пятого месяца подряд.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП. Участники нефтяного рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $43,1 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,9%, до $42,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,88% - до $40,27 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 3,3%, до $39,92 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,304 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,003%, опустившись до 700,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,36%), "РЖД-001P-17R" (+0,26%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,34%), "МТС-001Р-14" (-0,31%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Техразмещение запланировано на 31 июля.

АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых. Сбор заявок прошел 30 июля. Техразмещение запланировано на 4 августа. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11. Объем выпусков до сих пор не раскрывался. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей.

ООО "ИА Абсолют 5" 3 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 24,395 млн рублей. Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года. Техразмещение запланировано на 6 августа. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком.

ООО "Агронова-Л" приобрело в рамках оферты 2 млн 504,185 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 50,08% выпуска. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. 6 июля компания в рамках оферты выкупила 200 тыс. облигаций по цене 100% от номинала.