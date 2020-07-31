Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро пятницы у аналитиков нет единства мнений об открытии рынка акций РФ.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу утром американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе, что прямо указывает на позитивное открытие российского рынка акций, индекс Мосбиржи попробует возобновить подъем".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в пятницу сможет удержаться в диапазоне 2880-2900 пунктов, так как неоднозначный внешний фон отчасти нивелируется стабилизацией нефтяных котировок, что позволяет рассчитывать на возврат сдержанных покупок российских акций. При этом отмечаем высокие риски развития коррекционного движения уже в ближайшей перспективе в случае вероятного ухудшения ситуации на внешних рынках".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России весьма неоднозначный. Российский рынок акций может начать день нейтрально".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем в пятницу слабонегативную динамику на рынке акций. На рынок повлияют новости внутренней политики США, где усиливается давление на гигантов IT-сектора. В России инвесторы могут отреагировать на полемику акционеров ГМК "Норникель". Прогноз по индексу Мосбиржи составляет диапазон 2800-2850 пунктов".