31 июля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
На утро пятницы у аналитиков нет единства мнений об открытии рынка акций РФ.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу утром американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе, что прямо указывает на позитивное открытие российского рынка акций, индекс Мосбиржи попробует возобновить подъем".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в пятницу сможет удержаться в диапазоне 2880-2900 пунктов, так как неоднозначный внешний фон отчасти нивелируется стабилизацией нефтяных котировок, что позволяет рассчитывать на возврат сдержанных покупок российских акций. При этом отмечаем высокие риски развития коррекционного движения уже в ближайшей перспективе в случае вероятного ухудшения ситуации на внешних рынках".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России весьма неоднозначный. Российский рынок акций может начать день нейтрально".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем в пятницу слабонегативную динамику на рынке акций. На рынок повлияют новости внутренней политики США, где усиливается давление на гигантов IT-сектора. В России инвесторы могут отреагировать на полемику акционеров ГМК "Норникель". Прогноз по индексу Мосбиржи составляет диапазон 2800-2850 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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31 июля 2020 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе вырос в рублевых ценах на фоне подъема мировых площадок на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США после прошедшего заседания Федрезерва США. Эскалация напряженности между США и Китаем отошла на второй план, также не вызвала сильно негативной реакции слабая статистика по ВВП США за второй квартал. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля) на фоне ослабления рубля, при этом продолжили обновление максимумов бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота к новым вершинам (цена золота протестировала $2000 за унцию). читать дальше
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31 июля 2020 года 19:34
Москва. 31 июля. Доллар и евро еще более активизировали рост на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно падает к бивалютной корзине в последний день месяца в условиях спроса нерезидентов на валютную ликвидность под репатриацию дивидендных выплат российских компаний. читать дальше
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31 июля 2020 года 19:17
Москва. 31 июля. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу замедлил подъем из-за просевшей фондовой Америки, где после локального всплеска покупок игроки предпочли зафиксировать прибыль в конце недели; индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали в подъеме вслед за золотом акции золотодобывающих компаний. читать дальше
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31 июля 2020 года 19:15
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) повышена с $2,20 до $2,60 за штуку, GDR Etalon (MOEX: ETLN) - с... читать дальше
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31 июля 2020 года 19:07
ITI Capital рекомендует в качестве топ-идей для покупки Яндекс и Mail.ru, полагая, что после включения в MSCI Russia потенциал роста Яндекса составит более 10%, Mail.ru - более 25% исходя из оценки притока пассивных денег, говорится в комментарии инвесткомпании.
" По нашим оценкам, до ноября... читать дальше
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31 июля 2020 года 19:00
Москва. 31 июля. Динамика котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказалась смешанной на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали яркой ценовой динамики за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущей недели. читать дальше
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31 июля 2020 года 18:32
Рубль наряду с южноафриканским рэндом пребывал в пятницу в лидерах снижения среди валют EM, теряя более 1,5%, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Индекс доллара к окончанию дня вышел в символический плюс, а курс евро ушел... читать дальше
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31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк... читать дальше
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31 июля 2020 года 17:27
Текущая стоимость нефти марки Brent позволяет рублю торговаться на отметке выше, чем российская валюта котируется сейчас, полагает экономист Citi по РФ Иван Чакаров.
По мнению эксперта, при текущей цене Brent в $43 рубль должен торговаться на отметке около 70,1 руб./$1, тогда как сейчас курс... читать дальше
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31 июля 2020 года 17:01
екущая ситуация для рубля остаётся негативной, идей и привлекательных доходностей на рынке ОФЗ нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Плюс к этому продолжается конвертация дивидендов нерезидентами. На будущей неделе "Газпром" начислит своим инвесторам около 361 млрд рублей. Часть этих... читать дальше
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31 июля 2020 года 16:42
нвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более внушительно:... читать дальше
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31 июля 2020 года 16:13
Техническая картина перед началом августа не предвещает российской валюте позитивной динамики, сообщается в комментарии компании "Велес Капитал".
Рубль в июле вернулся к среднесрочному снижению, что было особенно очевидно в паре с евро ввиду силы последнего на мировых площадках, констатирует... читать дальше
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31 июля 2020 года 15:47
Аналитики компании "Велес Капитал" считают, что до пробоя важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС (2830 и 1215 пунктов соответственно) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку, говорится в комментарии.
Индексы Мосбиржи и РТС, с технической точки зрения, вступают в август, сохраняя... читать дальше
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31 июля 2020 года 15:45
Москва. 30 июля. Доллар и евро усилили рост на "Московской бирже" в пятницу днем; несмотря на дорожающую нефть, рубль ускорил падение к бивалютной корзине в условиях спроса нерезидентов на валютную ликвидность под репатриацию дивидендных выплат российских компаний. читать дальше
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31 июля 2020 года 15:20
Сохранение позитивной динамики на рынках обусловлено избытком денежной ликвидности, обеспеченной на данный момент политикой регуляторов США, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы повышения цен акций во второй половине... читать дальше
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