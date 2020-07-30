Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро вслед за мировыми рынками и падающей нефтью

Москва. 30 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сильно дешевеет к бивалютной корзине из-за активного выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях по поводу восстановления мировой экономики.

Курс доллара США составил 73,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,07 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 73 руб./$1 впервые с 18 мая. Евро стоил 86,82 руб./EUR1, подорожав на 1,21 рубля копейки и торгуясь на максимальных отметках с 1 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,13 рубля - до 79,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах из-за выхода инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями относительно темпов восстановления мировой экономики и вероятности второй волны коронавируса.

Опубликованные в четверг статданные показали, что экономики Германии и США упали во втором квартале максимальными темпами с начала учета показателей. ВВП США рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. В первом квартале показатель снизился на 5%. Аналитики при этом в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Между тем, ВВП Германии сократился на 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Равно как и американский ВВП, он снизился максимальными темпами с начала своего учета. В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,7%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Данные по инфляции в Германии также разочаровали рынки. В июле потребительские цены в стране упали на 0,5% к июню при ожидавшемся снижении на 0,2%. В годовом исчислении показатель сократился на 0,1% при ожидавшемся повышении на 0,2%.

Усиление тревожности инвесторов во второй половине дня было связано и с заявлением президента США Дональда Трампа, предположившего, что, возможно, имеет смысл отложить президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года, на более безопасное время.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

При этом, комментируя ситуацию с коронавирусом в мире, Трамп сказал, что в некоторых странах происходит "бедствие", причем многие страны сообщают весьма неточные данные о ходе эпидемии.

Ранее в четверг Трамп также заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал, поскольку является благоприятной основой для мошенничества.

Трейдеры продолжают анализировать слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который отметил, что ускорившиеся темпы роста заболеваемости COVID-19 в США затрудняют восстановление экономики после масштабного спада, отмеченного ранее в этом году. По его словам, экономике США потребуется больше помощи как от Федрезерва, так и от Конгресса.

Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), распространенное в среду по итогам заседания, было менее пессимистичным. В документе говорилось, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, хотя по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

В центре внимания участников рынка остается новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

Повышенный спрос на валютную ликвидность на внутреннем рынке связан также с репатриацией нерезидентами дивидендов российских компаний, кроме того, давление на рубль оказывает окончание налогового периода июля и возобновление снижения цен на нефть.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный советник Инбанка Станислав Копейкин, налоговые платежи конца месяца, традиционно поддерживающие спрос на рубли, не смогли остановить ослабление национальной валюты в четверг. "Рост числа заболеваний коронавирусом охлаждает интерес инвесторов к риску, что вызывает распродажи активов и валют развивающихся стран. Негативное открытие американского рынка сопровождалось сильным падением нефтяных котировок и усилило распродажу рублей. Цена доллара выросла до майских, а евро до уровней апреля этого года, так как вдобавок рубль продолжает нести ощутимые потери на фоне конвертации дивидендных выплат. К доллару рубль торгуется в диапазоне 73,50-75,0 руб./$1, к евро - 86,70-95,0 руб./EUR1", - отметил Копейкин.

"На валютных торгах с самого утра доллар господствовал практически на всех площадках развивающихся рынков, а также укреплялся к корзине основных мировых валют. После выхода данных о падении американской экономики во втором квартале на треть индекс доллара скорректировался и ближе к окончанию рабочего дня торговался уже в минусе к корзине шести основных валют, но тем не менее сохранял преимущество почти на всех развивающихся рынках. В том числе, в паре с рублем американская валюта прибавляла чуть менее 1,5%. Впрочем, не менее серьезное давление и почти такие же потери к концу дня рубль испытывал и в паре с евро. Следует отметить, что серьезному ослаблению рубля на российском рынке помимо распродаж на рынках EM, по всей видимости, способствуют также и внутренние факторы в виде обратной конвертации полученных рублевых средств в валюту инвесторами-нерезидентами в рамках текущего дивидендного периода", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок активно снижаются в ходе торгов в четверг. Участники рынка обеспокоены тем, что новые вспышки коронавируса по всему миру приведут к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг упала на 2,51% - до $42,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 3,15% - до $39,97 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

ЦБ РФ 28 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем покупки валюты составил 28,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 июля на 1,1285 рубля, до 73,3633 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3412 рубля, до 86,2532 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 1,1187 рубля по отношению к среде и составил 73,4608 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,0689 рубля и составил 73,4965 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 392,955 млн, из которых $745,224 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 647,731 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,3884 рубля, до 86,3133 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,3729 рубля и составил 86,409 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR583,515 млн, из которых EUR269,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR314,417 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 4,43%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 4,44%, 4,59% и 4,59% годовых соответственно.