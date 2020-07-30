Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 30 июля. Котировки российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на прежних уровнях.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 29 июля на 8 базисных пунктов и составила 115,56% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 102,42% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3,5 базисного пункта, составив 165,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 108 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,46% от номинала (доходность выросла на 5,5 базисного пункта - до 3,3% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали в цене на 100 базисных пунктов, подешевев до 136,25% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,275% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 16 базисных пунктов, до 115,48% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта, до 1,925% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 111,19% от номинала (их доходность выросла на 1 пункт и составила 1,21% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 54 базисных пункта, подешевев до 135,98% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,235% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 8 базисных пунктов - до 112,78% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 2,24% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали смешанную динамику, часть выпусков немного подросли в цене, в то время как некоторые бумаги слегка подешевели. При этом изменения доходностей в целом незначительные. На фоне заметного падения курса рубля и снижения котировок рублевых госбумаг, валютные облигации России ведут себя более стабильно, так как инвесторы считают валютные инструменты в нынешней ситуации более надежными активами для инвестирования по сравнению с рублевыми активами. Именно это и удерживает отечественные евробонды от падения. Но с другой стороны, негативный внешний фон не дает им возможности расти в цене, поэтому мы и видим в целом боковую динамику котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.