Рынок акций РФ откатился к 2880п по индексу МосБиржи на слабой западной статистике и заявлениях Трампа

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел вслед за нефтью и мировыми фондовыми площадками на слабых данных о ВВП Германии и США во втором квартале, а также заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном переносе президентских выборов из-за коронавируса; индекс МосБиржи опустился в район 2880 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2882,63 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1232,35 пункта (-2,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 73,69 рубля (+1,12 рубля).

Президент США Трамп в четверг высказал предположение, что может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года в стране с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,2% и -2,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Мосбиржи" (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Газпрома" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%).

ММК планирует увеличить в третьем квартале объемы производства на 20-25% ко второму кварталу, при этом основными катализаторами роста станут постепенное восстановление спроса на сталь в России, а также ввод в этом месяце в эксплуатацию стана 2500 горячей прокатки, сообщил "Интерфаксу" CFO ММК Андрей Еремин. По его словам, ММК сможет продолжить выплату дивидендов по итогам третьего квартала при условии стабильной макроэкономики.

Головная компания ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) во втором квартале 2020 года получила 29,25 млрд руб. прибыли по РСБУ, уменьшив убыток за первое полугодие до 276,982 млрд рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании. За первое полугодие 2019 года компания получила 371,1 млрд рублей чистой прибыли.

Акции "Газпрома" просели вместе с рынком. Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через две недели.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,1% "префы") в целом нейтрально отреагировали на неплохой отчет по МСФО за полугодие. Согласно вышедшему отчету, Сбербанк во втором квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 166,7 млрд рублей (ожидалось 145,2 млрд рублей), в первом полугодии чистая прибыль составила 287,2 млрд рублей (прогноз - 265,7 млрд рублей).

Чистая прибыль "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%) в первом полугодии 2020 года по РСБУ упала в 4 раза - до 23,1 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

"Магнит" (MOEX: MGNT) (-0,7%) во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза, до 12,8 млрд рублей, что оказалось выше прогноза; выручка компании выросла на 13,7%.

Выросли в четверг "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%) на фоне ослабления рубля.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, продажи вызвало резкое ухудшение внешней конъюнктуры. Нефть Brent откатилась в район $42,5 за баррель. Попытка индекса МосБиржи закрепиться выше 2900 пунктов не увенчалась успехом, в результате чего данный уровень вновь переходит в разряд сопротивлений. При этом в ближайшие сессии давление на российские акции может сохраниться, что приведет к отступлению рынка к нижней границе прежнего диапазона 2850-2900 пунктов.

Доллар полноценно закрепился в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1. В текущий момент не ожидается ухода американской валюты за верхнюю границу данного коридора, однако ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать ее тестированию, считает аналитик.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в начале торгов рынок акций РФ предпринял попытку роста, индекс МосБиржи даже символически обновил 5-месячный максимум, после чего началась коррекция вслед за мировыми площадками. Федрезерв США, наряду с повторением обещаний сохранения мягкой монетарной политики в продолжительный период для восстановления экономики, отметил, что это может занять длительное время, а неопределенность и риски, связанные с пандемией, остаются высокими.

В итоге мировые рынки перешли к снижению, дополнительное давление на глобальные площадки оказали данные о ВВП США за второй квартал. Еще одним негативом выступила неспособность американских законодателей прийти к консенсусу по новому пакету экономических стимулов, действие нынешнего заканчивается в июле. Кроме того, заявление Трампа о возможности переноса ноябрьских выборов президента США увеличило и без того высокую политическую неопределенность в стране.

Развивающиеся валюты в четверг также находились под давлением, многие понесли существенные потери. Кроме выхода инвесторов из рисковых активов негативной динамике данного сектора способствовало локальное восстановление доллара, однако затем он вернулся к 2-летнему минимуму, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть подешевела на фоне ослабления мирового аппетита к риску, но цена Brent пока остается в диапазоне $42,5-44,9 за баррель, что указывает на консолидационный характер снижения. В Европе негативом стали данные о ВВП Германии - статистика указывает на то, что инвесторы недооценили замедление экономики, хотя показатель еще будет пересматриваться. Уровень безработицы еврозоны в июне при этом увеличился с 7,7% до 7,8% (ожидалось 7,7%). Квартальные результаты таких автопроизводителей, как Renault и Volkswagen, также оставляли желать лучшего.

В США также вышли слабые данные о ВВП за второй квартал: хотя цифры оказались чуть лучше прогнозов, фондовые индексы снижаются, отмечает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки не дождались от ФРС новых шагов по смягчению денежной политики. Американский регулятор не стал спешить с таргетированием доходностей по казначейским обязательствам. В Европе в четверг большой день отчетности, которая не порадовала инвесторов. На внешнем негативе снижается и российский рынок акций, хотя отечественные отчеты плохими назвать нельзя ("Магнит" сообщил об увеличении неаудированной чистой прибыли по МСФО в II квартале, Сбербанк сообщил о снижении чистой прибыли на треть).

Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков. Кроме того, проведенные накануне аукционы ОФЗ показали низкий спрос инвесторов на российский долг при сложившихся доходностях. В какой-то мере также можно говорить о спекулятивном моменте, связанном с ожиданием коррекции по доллару после длительного периода ослабления. Однако уже в начале августа можно прогнозировать разворот ситуации, так как рубль сохраняет все свои фундаментальные преимущества, а денежная политика в Европе и США будет длительное время поддерживать реальные отрицательные ставки в соответствующих валютах, считает аналитик.

Поводом для пессимизма в нефти вновь является статистика распространения COVID-19. В частности, число ежедневных случаев, регистрируемых в Бразилии, составляет уже почти 70 тыс. Также негативная динамика наблюдается в Испании, в ряде азиатских стран. Кроме того, Reuters пишет о том, что экспорт из южного Ирака в июле вырос на 50 тыс. б/с (до 2,75 млн б/с) - то есть Багдад пока не выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи. В июне Ирак обещал снизить поставки в июле-августе, чтобы компенсировать избыток своего предложения в мае-июне. Также вырос экспорт из северных провинций до 400 тыс. б/с по сравнению с 370 тыс. б/с в июне.

В США самые важные корпоративные отчеты поступят уже после закрытия регулярной сессии. Об итогах II квартала сообщат Alphabet, Apple, Facebook, Amazon. Procter & Gamble отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также улучшил свой прогноз на текущий год. Компания доставки United Parcel Service (SPB: UPS) также легко оправдала оптимистичные ожидания по прибыли и выручке за счет роста спроса на доставку товаров в условиях социальной изоляции. Оборонный поставщик Northrop Grumman, фармацевтическая Eli Lilly отчитались лучше ожиданий. Российский рынок достаточно уверенно сопротивляется внешнему негативу, хотя об этом можно говорить лишь при рассмотрении индекса МосБиржи, поскольку слабость рубля обеспечивает рублевые акции поддержкой. Индекс РТС более активно корректируется. Можно говорить о том, что заседание ФРС не смогло предоставить новых позитивных идей для рынков, которые вновь начали фокусировать внимание на пандемии COVID-19 и ее потенциальных экономических последствиях, считает Кочетков.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями. В коммюнике по итогам заседания отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл пообещал, что Федрезерв продолжит использовать весь набор инструментов для поддержки американской экономики, и вновь заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

Для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, обеспечивая, таким образом, ровное функционирование рынков, сообщается в коммюнике. Кроме того, сохраняются возможности проведения операций РЕПО в крупных объемах.

Регулятор объявил в среду о продлении действия долларовых своп-линий с центробанками 9 стран, а также программ РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных организаций, до 31 марта 2021 года.

В центре внимания участников рынка также остается отчетность компаний и новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 2,3-3,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,7%).

ВВП Германии во втором квартале рухнул на рекордные 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, падение в годовом выражении составило 11,7%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 9%, второго - на 11,3%.

По данным Минторга США, экономика страны во втором квартале рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы (рекордное падение за время ведения расчетов), в то время как аналитики ожидали снижения ВВП на 34,1-35%. ВВП США в первом квартале снизился на 5%.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в четверг корректируется после роста накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов нефти в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $42,63 за баррель (-2,6% и +1,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $39,9 за баррель (-3,3% и +0,6% в среду).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти за неделю на максимальные с конца декабря 2019 года 10,611 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,2 млн или роста на 0,45 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-12,5%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,7%), акции ПАЛ "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-5,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-3%).

Акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,7%) подешевели после того как агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг компании до "Саа2" с "Саа1" и рейтинг вероятности дефолта - до "Саа3-PD" с "Саа1-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов - "негативный".

Просели акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-0,5% и -0,5% "префы"), который в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ в 4,9 раза, до 2,9 млрд руб. Выручка снизилась на 25,9%, до 67,077 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+39,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+39,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+14,8% и +15,6% "префы"), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+11,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+8,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,8%).

Акции ПАО "РКК "Энергия" в четверг раллировали второй день подряд, бумаги обновили максимум с января 2011 года на корпоративных новостях (накануне бумаги РКК выросли на 39,8%, а с начала недели подорожали вдвое).

"Роскосмос" сообщил в четверг, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и СП "Байтерек" (Россия-Казахстан) подписали контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса для запуска ракет "Союз-5". "Проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сообщили в госкорпорации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,998 млрд рублей (из них 10,463 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).