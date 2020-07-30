Возможное ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать тестированию отметки 75 руб./$1 - Промсвязьбанк

Возможное ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать тестированию долларом отметки 75 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Рубль в четверг существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,5%, поднявшись выше 73,6 руб./$1, евро подтянулся на 1,3%, достигнув 86,7 руб./EUR1.

"Отметим, что давление на рубль оказывали как снижение рынка энергоносителей, так и негативная динамика валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль полноценно закрепилась в верхней половине диапазона 70-75. В текущий момент мы не ожидаем ухода американской валюты за верхнюю границу данного коридора, однако ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать ее тестированию", - пишет Зварич.