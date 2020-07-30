Давление на российские акции может сохраниться в ближайшие сессии - Промсвязьбанк

Давление на российские акции может сохраниться в ближайшие сессии, что приведет к отступлению рынка к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок в четверг ушел в коррекционное снижение, констатирует главный аналитик Богдан Зварич. Резкое ухудшение внешней конъюнктуры способствовало активизации продаж.

Так, негативные настроения в российских бумагах поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 3%, отступив ниже 42,5 доллара за баррель.

Также снижению рынка, по мнению эксперта, способствовала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4%, а в США после первых часов торгов снижение Dow Jones и S&P500 составило 1,5% и 1,2% соответственно.

"Отметим, что попытка индекса Мосбиржи закрепиться выше 2900 пунктов не увенчалась успехом, в результате чего данный уровень вновь переходит в разряд сопротивлений. При этом в ближайшие сессии давление на наши акции может сохраниться, что приведет к отступлению рынка к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов", - пишет Зварич.