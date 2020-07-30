Розничные инвесторы приостановили покупку акций РФ в преддверии исторически непредсказуемого августа - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что популярная у розничных инвесторов идея исторически непредсказуемого и волатильного августа, наконец, заставила их приостановить покупки.

По итогам отчетного периода средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгуемых на "Московской бирже", сократился на 0,2%. Новые короткие позиции постепенно увеличиваются (плюс 4% к среднему уровню за июль).

Среди институциональных инвесторов был зафиксирован баланс между покупателями и продавцами.

Фонды акций GEM ETF зафиксировали третью последовательную неделю чистого притока капитала, который, однако, были крайне небольшим. ETF, ориентированные на Россию, с 23 по 29 июля потеряли еще $14 млн, исключительно в результате оттока капитала из RSX ETF, который остается крупнейшим страновым биржевым фондом.

"Хотя наши краткосрочные ожидания очередного витка роста оправдались, тактически мы считаем нейтральный подход наиболее оправданным с приближением августа", - говорится в обзоре.