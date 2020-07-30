Ситуация по рублю в целом сложилась неоднозначная - "ФИНАМ"

Ситуация по рублю в целом неоднозначная, считает директор по стратегии "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, поэтому спешить не стоит. Но если тенденция к ослаблению продолжится, то в ближайшее время возможен уровень 75 руб./$1, предупреждает в своем комментарии специалист компании. Помешать этому, по мнению Кабакова, могли бы прогнозы восстановления мировой экономики, позитивные новости о коронавирусе, что может привести к росту цен на нефть, однако ОПЕК с августа снижает ограничения, и это будет оказывать влияние на настроения нефтяных фьючерсов.