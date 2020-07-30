"ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Citigroup

"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое восстановление после нормализации ситуации. Акции Citigroup торгуются с дисконтом по финансовым мультипликаторам по сравнению с аналогами, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы считаем акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендуем их к покупке", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов.

Citigroup является одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов и оказывает полный спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам в 160 странах.

Прибыль Citigroup упала почти в 4 раза во II квартале из-за влияния коронавируса, в то же время банку удалось нарастить выручку и сохранить довольно высокие показатели достаточности капитала.

"Citigroup имеет большой запас прочности, у компании достаточно ресурсов, чтобы продолжать обслуживать клиентов в текущих кризисных условиях, не ставя под угрозу свою безопасность и устойчивость. Благодаря существенным инвестициям в IT-инфраструктуру сотрудники банка продолжают работать удаленно с наименьшей потерей эффективности", - указывает Додонов.