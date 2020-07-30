Рубль днем резко падает к доллару и евро из-за активного выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 30 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль сильно дешевеет к бивалютной корзине из-за активного выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за скорость восстановления мировой экономики.

Курс доллара США составил 73,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,0 рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 73 руб./$1 впервые с 18 мая. Евро стоил 86,44 руб./EUR1, подорожав на 83,25 копейки, и торгуется выше 86 руб./EUR1 впервые со 2 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 92,6 копейки - до 79,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 июля на 1,1285 рубля, до 73,3633 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3412 рубля, до 86,2532 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах из-за выхода инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями за темпы восстановления мировой экономики и вероятности второй волны коронавируса.

Опубликованные в четверг статданные показали, что экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с начала учета показателя. В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,7%, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Данные по инфляции в Германии также разочаровали рынки. В июле потребительские цены в стране упали на 0,5% к июню при ожидавшемся снижении на 0,2%. В годовом исчислении показатель сократился на 0,1% при ожидавшемся повышении на 0,2%.

Предварительные данные ВВП США за второй квартал будут опубликованы в 15:30 МСК.

Трейдеры оценивали слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который сказал, что ускорившиеся темпы роста заболеваемости COVID-19 в США затрудняют восстановление экономики после масштабного спада, отмеченного ранее в этом году. По его словам, экономике США потребуется больше помощи как от Федрезерва, так и от Конгресса.

Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), распространенное в среду по итогам заседания, было менее пессимистичным. В документе говорилось, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, хотя по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

В центре внимания участников рынка остается новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

Повышенный спрос на валютную ликвидность на внутреннем рынке связан также с репатриацией нерезидентами дивидендов российских компаний, кроме того, давление на рубль оказывает окончание налогового периода июля и возобновление снижения цен на нефть.

"На валютных торгах с самого утра доллар господствует практически на всех площадках развивающихся рынков, а также укрепляется к корзине основных мировых валют. Активные покупки USD начались еще накануне после заседания ФРС. Его итоги не принесли сюрпризов, однако мягкая риторика американского регулятора стала для долларовых быков отличным поводом к покупке валюты США, в особенности после ее активного снижения почти с самого начала июля. Днем в четверг индекс доллара усилил свой рост к шести основным валютам за счет укрепления против евро после выхода данных о двузначном падении ВВП Германии во втором квартале 2020 года. Следует отметить, что активному укреплению доллара на российском рынке помимо глобальной тенденции способствуют также и внутренние факторы преимущественно в виде обратной конвертации полученных рублевых дивидендов в валюту инвесторами-нерезидентами. В частности, только во второй половине месяца закрыли реестры сразу несколько крупных российских компаний", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Аппетит к рисковым активам ухудшился, что также может быть связано с неопределенностью по срокам принятия пакета фискальных мер в США и новым рекордом по количеству заболевших коронавирусом в мире за один день (за вчерашние сутки около 290 тысяч случаев). Кроме того, инвесторы могут фиксировать часть позиций по факту прошедшего вчера заседания ФРС, которое накануне не оказало значимого влияния на торги. Вчера Минфин смог разместить ОФЗ лишь на 27,5 млрд рублей, не желая предлагать участникам повышенную премию", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть заметно усилили снижение в четверг днем. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг упала на 1,6% - до $43,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,84% - до $40,51 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

ЦБ РФ 28 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем покупки валюты составил 28,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 4,43%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 4,44%, 4,59% и 4,59% годовых соответственно.