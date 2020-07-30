Сбербанк прошел кризисные уровни по прибыли, во втором полугодии ожидается улучшение по рентабельности - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" полагают, что Сбербанк прошел кризисные уровни по прибыли, и ожидают улучшение по рентабельности во втором полугодии, говорится в комментарии инвесткомпании.

Прибыль акционеров "Сбербанка" снизилась во 2 квартале на 33% до 167 млрд руб., рентабельность собственного капитала составила 15%. Ухудшение результата было связано, главным образом, с увеличением резервирования в 14х раз, низкой динамикой комиссий (+3% г/г) из-за спада объема транзакций во время карантина. Эффект был сглажен снижением процентных расходов и малым ростом операционных затрат".

"Мы считаем, что банк прошел кризисные уровни по прибыли, и ожидаем улучшения по рентабельности во втором полугодии, - указывает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - Ежемесячные отчеты РСБУ показывают тенденцию на снижение объема отчислений в резервы, восстановление комиссий. Кредитный портфель gross (по МСФО) отражает неплохую для рецессии динамику (+1,9% с начала года без учета валютной переоценки). Кредитный риск повысился, но не сильно: проблемные активы составили 5,0% портфеля в сравнении с 4,3% началом года. Считаем также возможным, что годовая прибыль может выйти выше текущего консенсуса Reuters 565 млрд руб. Поддержку окажут снижение процентных расходов и оптимизация операционных издержек (ранее сообщалось о планах сэкономить около 80 млрд руб. на зарплатах менеджеров)".

Сбербанк в конце августа вернется к рассмотрению вопроса по дивидендам. Последний финансовый отчет до этого решения - РСБУ за июль, будет опубликован 7 августа. Аналитик "ФИНАМа" ожидает сохранения текущих тенденций - восстановление рентабельности капитала на фоне низкой стоимости фондирования, улучшения динамики по комиссиям, снижения стоимости риска.

"Эти условия поддерживают сценарий выплаты дивидендов за прошлый год в полном объеме 18,7 руб. при наличии запаса прочности по коэффициентам достаточности. Дивиденд за 2020 год, по предварительным оценкам, может составить 12-14 руб., и в совокупности инвесторы могут получить 31-33 руб. осенью и весной 2021 года, что означает доходность 15-16%. Улучшение динамики показателей вкупе с высокой дивидендной доходностью поддержит кейс "Сбербанка" и откроет возможность для роста капитализации", - заключает Малых.