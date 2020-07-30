Спрос на ОФЗ сместился на более низкие ценовые уровни на изменившихся ожиданиях по ставке - Райффайзенбанк

Проведенные вчера Минфином аукционы свидетельствуют об изменившихся настроениях участников рынка, что, скорее всего, стало реакцией на недавнее решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 25 б.п. (сигнал об отсутствии заметного потенциала для дальнейшего смягчения), говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Спрос на 5-летние ОФЗ 26234 составил всего 19,2 млрд руб. (из предложенных 30 млрд руб.), при этом ведомство отказалось предоставлять запрошенную большинством участников аукциона премию по доходности ко вторичному рынку, поэтому разместить удалось лишь 8,6 млрд руб. с отсечением YTM 5,08% (+2 б.п. к рынку), отмечает аналитик банка Денис Порывай. В четверг доходность этих бумаг ушла на отметку YTM 5,16% на фоне общей негативной динамики рынка ОФЗ (доходности выросли на 10 б.п. по длинным и среднесрочным выпускам), что сопровождается несколько усилившимся ослаблением рубля (сегодня +1 руб. до 73,4 руб./долл., в среднесрочной перспективе возможно превышение уровня 75 руб./долл.).

"Вероятно, ОФЗ продают нерезиденты, также прибыль могут фиксировать и локальные участники с выводом средств в валютные активы, - полагает эксперт Райффайзенбанка. - Лучше обстояли дела с размещением ОФЗ 29014 – Минфину удалось привлечь 18,9 млрд руб. с отсечкой 98,3% от номинала. Однако такой результат выглядит весьма скромным, учитывая объем спроса 193 млрд руб., отразивший приток рублевой ликвидности в банковский сектор. Как мы и предполагали, спрос есть, но в ответ на большое предложение бумаг от Минфина он сместился на более низкие ценовые уровни (по нашему мнению, по 97% от номинала ведомство смогло бы реализовать существенный объем выпуска 29014)".