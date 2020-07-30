Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, вырос Магнит на сильном отчете

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по индексам на фоне наметившейся коррекции внешних площадок после прошедшего заседания Федрезерва США, лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота", при этом выросли акции "Магнита" на сильном отчете за второй квартал, а также "префы" "Сургутнефтегаза" за счет ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2910,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1249,17 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 73,4 рубля (+0,83 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%).

ММК планирует увеличить в третьем квартале объемы производства на 20-25% ко второму кварталу, при этом основными катализаторами роста станут постепенное восстановление спроса на сталь в России, а также ввод в этом месяце в эксплуатацию стана 2500 горячей прокатки, сообщил "Интерфаксу" CFO ММК Андрей Еремин. По его словам, ММК сможет продолжить выплату дивидендов по итогам третьего квартала при условии стабильной макроэкономики.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%) в целом нейтрально отреагировали на неплохой отчет по МСФО за полугодие, бумаги умеренно просели вместе со всем рынком. Согласно вышедшему отчету, Сбербанк во втором квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 166,7 млрд рублей (ожидалось 145,2 млрд рублей), в первом полугодии чистая прибыль составила 287,2 млрд рублей (прогноз - 265,7 млрд рублей).

Выросли "префы" "Россетей" (+1%), акции "Магнита" (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,1% "префы").

"Магнит" (MOEX: MGNT) во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем в 2 раза, до 12,8 млрд рублей, что оказалось выше прогноза; выручка компании выросла на 13,7%.

Чистая прибыль "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,04%) в первом полугодии 2020 года по РСБУ упала в 4 раза - до 23,1 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, комментарий ФРС США оказался "мягким", что можно отнести к благоприятным для фондовых рынков факторам, но оценка ФРС в отношении траектории восстановления экономического роста остается сравнительно пессимистичной и подтверждает сохранение высокой неопределенности.

В течение дня не исключено повышение волатильности на рынках акций - ожидается большой поток корпоративной отчетности, финансовые результаты опубликуют примерно 60 компаний из индекса S&P 500 и почти 50 - из индекса Euro Stoxx. Кроме того, в США в 15:30 МСК выйдет предварительная оценка темпов изменения ВВП за второй квартал текущего года, напоминает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи еще накануне выглядел перегретым, как будто коронавирусный кризис по всему миру уже завершился. Сравнение с рынком США тут не вполне уместно, поскольку там биржи накачаны огромной ликвидностью, да и экономика Штатов производит товары, востребованные на мировом рынке.

Рост российского рынка последних дней можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего, идет переток средств в акции с облигационного рынка, где доходности упали до уровня рублевой инфляции. Отечественные инвесторы, в отличие от нерезидентов, похоже, реинвестируют значительную часть получаемых дивидендов обратно в акции. Трудно сказать, когда эти факторы перестанут действовать. Поэтому продолжения роста, несмотря на перекупленность, исключать нельзя.

В четверг внешний фон ухудшился после ралли. Федрезерв ожидаемо оставил ставку без изменений, но его глава Джером Пауэлл заявил, что полное восстановление экономики будет идти длительное время, а ФРС даже не думает о том, чтобы повышать ставку. Эти слова были восприняты локальными покупками, поскольку ожидалось, что ФРС может дать намек на сворачивание программ поддержки экономики. Тем не менее, в четверг на рынках наметилась фиксация прибыли игроками.

В итоге рынки акций сейчас малопредсказуемы. Индекс МосБиржи располагается очень близко от сопротивления 2930 пунктов, наблюдается его техническая перекупленность. На рынке нефти все спокойно, цены игнорируют какие-либо раздражители в виде сильнейшего снижения курса доллара, или инвестиционный оптимизм. Возможно, активность возрастет после выхода свежей макростатистики в США. Рубль продолжает сдавать позиции, поскольку нерезиденты конвертируют дивиденды в валюту, экономика начинает оживать, и ей требуются импортные комплектующие и сырье, люди собираются провести остатки лета на турецких курортах и покупают валюту, отмечает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нефтяные цены в целом показывают боковую динамику, несмотря на очевидную задержку с восстановлением спроса во втором полугодии. Это вселяет в инвесторов спокойствие. Для нефтяных цен поддерживающим фактором является новый пакет финансовых стимулов для экономики США. Республиканцы предлагают пакет на $1 трлн, демократы предлагают план на $3 трлн, ожидается, что компромисс может быть достигнут в пятницу. Другим фактом поддержки является мягкая денежная политика Федеральной резервной системы США. Глава ФРС Пауэлл заверил журналистов, что мягкая денежная политика будет проводиться еще долго, так как экономика США находится не в лучшем состоянии. Если экономика ухудшится, ФРС примет дополнительные меры на своем следующем заседании в сентябре.

На графике нефти марки Brent имеется техническое сопротивление $45,5 и поддержка $37 за баррель. Пробитие этих уровней может задать нефтяному рынку новый тренд. В долгосрочный повышательный тренд верится слабо - надвигается очередная волна COVID-19. Кроме того, из-за технического прогресса и увеличения продаж электромобилей нефть постепенно теряет свою "энергетическую значимость". Доля нефти в мировом энергетическом балансе в последние десятилетия неуклонно снижалась: с 40% в 1994 году до 33% в 2019 году. А в четверг на динамику нефтяных котировок окажут данные по ВВП США за второй квартал (15:30 МСК), отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС пока не стала торопиться с таргетированием доходностей по казначейским обязательствам, хотя и сохранила свою "голубиную" риторику почти без изменений. Вместе с тем, представители ФРС отметили "некоторое" улучшение в деловой активности и на рынке труда, хотя эти показатели остаются значительно слабее, чем в начале года. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция в целом остается ниже 2%, рост заболеваемости COVID-19 вновь начинает тормозить экономику, поэтому ФРС продолжит использовать программы экстренного финансирования до тех пор, пока экономика не встанет твердо на путь восстановления. В ближайшее время, по его словам, ФРС завершит пересмотр своей политики.

Утром в четверг нефть дешевеет. Усиление пандемии COVID-19 повышает риски возвращения более строгих мер социального дистанцирования в ряде стран, что приведет не только к приостановке восстановления спроса на нефть, но может развернуть процесс в обратную сторону, считает Кочетков.

В среду в США индексы выросли на 0,6-1,4% вслед за акциями технологических компаний, после того как Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свою поддержку экономике США, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями. В коммюнике по итогам заседания отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

Глава ФРС Джером Пауэлл пообещал, что Федрезерв продолжит использовать весь набор инструментов для поддержки американской экономики, и вновь заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

Для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, обеспечивая, таким образом, ровное функционирование рынков, сообщается в коммюнике. Кроме того, сохраняются возможности проведения операций РЕПО в крупных объемах.

Регулятор объявил в среду о продлении действия долларовых своп-линий с центробанками 9 стран, а также программ РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных организаций, до 31 марта 2021 года.

В центре внимания участников рынка также остается отчетность компаний и новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают рекордного сокращения ВВП на 35%, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,5-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

Розничные продажи в Японии снизились на 1,2% в годовом выражении в июне 2020 года после падения на пересмотренные 12,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 6,5%, согласно Trading Economics. Снижение розничных продаж было отмечено четвертый месяц подряд и связано с сохраняющимися последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который ударил по спросу. В помесячном выражении розничные продажи подскочили на 13,1% в июне.

Нефть утром в четверг корректируется после роста накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов нефти в США; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,37 за баррель (-0,9% и +1,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $40,85 за баррель (-1% и +0,6% в среду).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти за неделю на максимальные с конца декабря 2019 года 10,611 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,2 млн или роста на 0,45 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-10,4%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,6%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,9%).

Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+30,9% и +24,4% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+28,6%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+15,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,5%).

Акции ПАО "РКК "Энергия" в четверг раллируют второй день подряд, бумаги утром поднимались на 40% и обновили максимум с января 2011 года на корпоративных новостях (накануне бумаги РКК выросли на 39,8%, а с начала недели подорожали вдвое).

"Роскосмос" сообщил в четверг, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и СП "Байтерек" (Россия-Казахстан) подписали контракт на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса для запуска ракет "Союз-5". "Проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сообщили в госкорпорации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,447 млрд рублей (из них 2,576 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).