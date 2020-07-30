"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR НОВАТЭКа на 24%, но оставил рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на 24% - до $165 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Анны Стекольщиковой и Айдара Сафина.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", составляла $133 за штуку.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для GDR "НОВАТЭКа" осталась без изменения, так как потенциал роста рыночной стоимости этих бумаг до прогнозного уровня составляет порядка 10%, что с учетом прогнозируемой дивидендной доходности (1,4%) дает 11%-ную ожидаемую полную доходность.

Аналитики инвестбанка скорректировали модель оценки "НОВАТЭКа" с учетом последних финансовых и операционных показателей компании, а также последних макроэкономических прогнозов. Кроме того, для "НОВАТЭКа" была понижена оценка средневзвешенной стоимости капитала до 7,4%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $174,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $150,5 за штуку.