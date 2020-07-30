Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"

Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба".

АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок обращения составляет десять лет, но предусмотрена оферта через четыре года. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 5,95–6,05% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,04–6,14% годовых и премии к кривой ОФЗ порядка 120–130 б.п.

"Эмитент не выходил на первичный рынок с сентября прошлого года, когда были размещены два выпуска с офертами через три и три с половиной года под ставки купона 7,55% и 7,35% соответственно. На вторичном рынке выпуски Почты России индикативно предлагают премии к кривой ОФЗ около 110 б.п. Мы полагаем, что премия и для нового выпуска сложится ближе к 110 б.п., то есть первоначальный ориентир будет немного снижен. Техразмещение выпуска на бирже запланировано на 4 августа", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.