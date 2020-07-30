Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Утром в четверг рубль отступил до 73 руб./$1 и может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов. Рискованные активы дешевеют, а доллар глобально укрепляется, особенно против валют развивающихся рынков, так как часть инвесторов, возможно, разочарована тем, что Федрезерв не предложил новых мер для поддержки экономики. Основным событием в четверг станет публикация данных по ВВП США за 2К20", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что, в четверг котировки Brent скорее могут еще раз проверить на прочность отметку $42,8/барр., чем попробуют подняться до $44,1/барр. Инвесторы ожидают важной макростатистики из США, в том числе по ВВП за 2К20 – как отмечают аналитики Sberbank CIB, этот индикатор покажет, насколько значительным оказался экономический спад из-за коронавируса, и может негативно сказаться на интересе инвесторов к рискованным активам. Разногласия между администрацией Дональда Трампа и представителями Демократической партии в Конгрессе США по поводу нового антикризисного плана также едва ли усилят спрос на риск.

Специалисты Sberbank Investment Research полагают, что в четверг доходность рублевых облигаций может вырасти на 2-3 б.п. вследствие ослабления рубля из-за глобальной тенденции к укреплению доллара США. Активность на рынке ОФЗ по-прежнему невелика: так, в среду оборот торгов составил 19 млрд руб., а доходность выросла на 3-4 б.п.