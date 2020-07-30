"ФИНАМ" ожидает увеличения прибыли и дивидендов "Магнита" в текущем году

Аналитики "ФИНАМа" позитивно оценивают финансовый отчет "Магнита" за второй квартал 2020г и ожидают увеличения прибыли и дивидендов компании в этом году, говорится в комментарии инвесциционной компании.

"Акции "Магнита" с момента последней рекомендации "покупать" в начале мая принесли инвесторам впечатляющую доходность 30% с учетом недавно выплаченных дивидендов 157 руб. на акцию. Этот отчет мы считаем перспективным для кейса MGNT, и ожидаем увеличения прибыли и дивидендов в этом году. Высокая конкуренция и кризис еще больше переориентируют ретейлеров в сторону оптимизации активов и развития канала дистанционных продаж. Это улучшит показатели денежного потока и откроет возможность для снижения долга и увеличения дивидендов", - отмечает эксперт инвесткомпании Наталия Малых.

"Магнит" отчитался об увеличении продаж во втором квартале на 14%. Чистая прибыль удвоилась до 12,8 млрд руб., чистая маржа улучшилась на 1,4 процентных пункта в сравнении с прошлым годом до 3,3%. Ключевыми драйверами роста стало повышение плотности продаж на фоне сокращения промо, снижение торговых потерь, улучшение условий с поставщиками, арендодателями и кредиторами, указывается в комментарии "ФИНАМа".

"Если ранее ключевым фактором роста выручки была экспансия, то в этом году им стали существующие торговые площади, - подчеркивает Малых. - Сопоставимые продажи показали достаточно высокие однозначные темпы роста во 2К 2020: +7,2% г/г при увеличении LFL чека на 25% г/г и сокращении LFL траффика на 14% г/г. Во время карантина покупатели ходили в магазины реже, но покупали больше. Мы также видим значительное сокращение промо активности ретейлеров, что позитивно влияет на валовую маржу. Торговая площадь увеличилась во 2К 2020 на 5,1%, при этом компания довольно активно оптимизировала сеть, закрыв в минувшем квартале 143 магазина. Число чистых открытий составило всего 34 в сравнении с 661 во 2К 2019".