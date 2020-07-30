Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне уменьшения интереса к риску

Москва. 30 июля. Доллар и евро подскочили до локальных максимумов на "Московской бирже" в четверг утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с падением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях за темпы восстановления мировой экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,06-73,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,12 руб./$1 (+55,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар торгуется выше 73 руб./$1 впервые с 18 мая. Евро подорожал до 85,97 руб./EUR1 (+36 копеек). Чуть ранее евро превышал 86 руб./EUR1 впервые со 2 апреля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 46,57 копейки к уровню закрытия среды, до 78,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 88,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,058 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на уменьшении интереса инвесторов к риску из-за опасений за темпы восстановления мировой экономики в условиях пандемии COVID-19. Повышенный спрос на валютную ликвидность на внутреннем рынке связан также с репатриацией нерезидентами дивидендов российских компаний, кроме того, давление на рубль оказывает окончание налогового периода июля и возобновление снижения цен на нефть.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в США в ближайшей перспективе, и он несет в себе значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

Глава ФРС Джером Пауэлл заверил инвесторов, что нынешняя стимулирующая политика Федрезерва будет сохраняться долгое время, пообещав использовать весь имеющийся в распоряжении ЦБ арсенал для поддержки дальнейшего восстановления экономики.

В центре внимания участников рынка остается новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

Цены на нефть немного снижаются в четверг после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,8% - до $43,4 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,2%, до $43,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,82% - до $40,93 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6%, до $41,27 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.