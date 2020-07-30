Ожидаемо слабые результаты Аэрофлота не окажут ощутимого влияния на динамику котировок его акций - ИК "Атон"

Ожидаемо слабые результат Аэрофлота не окажут ощутимого влияния на динамику котировок его акций, говорится в комментарии ИК "Атон".

"Пассажирский трафик упал в июне 2020г на 79% г/г до 1.2 млн человек, в том числе, на 99,0% на международных направлениях (26,6 тыс. пассажиров) и на 62,9% на внутренних направлениях (до 1,17 тыс. пассажиров). Пассажирооборот сократился на 83,6% г/г до 3891 млн пасс*км, а коэффициент загрузки пассажирских кресел просел до 61,5%. В 1П20 пассажирский трафик Аэрофлота снизился на 54,2% г/г, а коэффициент загрузки пассажирских кресел составил 68,2%. Отдельной новостью - выручка Аэрофлота за 1П20 по РСБУ сократилась на 52% г/г до 122 млрд руб., а чистый убыток упал до 42,3 млрд руб. Ожидаемо слабые результаты, но они не окажут ощутимого влияния на динамику акций компании", - отмечают аналитики ИК "Атон".