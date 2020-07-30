Утренние прогнозы: рынок акций настроен нейтрально

Внешний фон в четверг утром аналитики оценивают как противоречивый, соответственно, динамика российских акций ожидается разнонаправленная. По мнению экспертов, лучше рынка могут торговаться бумаги финансового, металлургического и розничного секторов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост российского рынка акций последних дней можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего, идет переток средств с облигационного рынка, где доходности упали до уровня рублевой инфляции, в акции. Отечественные инвесторы, в отличие от нерезидентов, похоже, реинвестируют значительную часть получаемых дивидендов обратно в акции. Трудно сказать, когда эти факторы перестанут действовать. Поэтому продолжения роста, несмотря на перекупленность, исключать нельзя. Внешний фон в четверг складывается противоречивый: американские фьючерсы снижаются на треть процента, в минусе и все промышленные металлы. Поэтому открытие нас ждет нейтральное, а дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Стоит отметить, что индекс Мосбиржи располагается очень близко от сопротивления 2930 пунктов, наблюдается его техническая перекупленность".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон в четверг утром, ждем преобладания умеренных покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи установить новые локальные максимумы. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения настроений на внешних площадках на публикации слабой макростатистики, продажи на рынке могут возобладать, что приведет к уходу российского рынка на отрицательную территорию. В рамках сессии вероятно удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2900-2950 пунктов".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "В четверг ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон определяет статистика по динамике числа заявок на пособия в США и реакция на итоги заседания ФРС. Лучше рынка могут торговаться бумаги финансового, металлургического и розничного секторов. Прогноз по индексу Мосбиржи на сегодня: 2850-2910 пунктов".