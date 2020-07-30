Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду вслед за акциями технологических компаний, после того как Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свою поддержку экономике США, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение американского ЦБ совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. В документе отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

"Текущий экономический спад является самым тяжелым на нашем веку", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после окончания заседания. Он пообещал, что Федрезерв продолжит использовать весь набор инструментов для поддержки американской экономики, и вновь заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в США в ближайшей перспективе, и он несет в себе значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. Для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, обеспечивая, таким образом, ровное функционирование рынков.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,24%. Розничные продажи в Японии снизились на 1,2% в годовом выражении в июне 2020 года после падения на пересмотренные 12,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 6,5%, согласно Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в четверг утром после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года падении запасов в США. В то же время перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $43,66 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,2%, до $43,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,24% - до $41,17 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6%, до $41,27 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,799 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,694 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,002%, поднявшись до 700,20 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвроХим-001P-06" (+0,4%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,7%), "Газпром БО-23" (-0,34%) и "РЖД-23" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Позитив текнолоджиз" полностью разместило дебютные 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Периодичность купонных выплат составит раз в квартал, ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться в рамках программы по открытой подписке на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "СпецИнвестЛизинг" ("СИЛ", Москва) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплаты 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение годового выпуска облигаций серии 002Р-15-SBER_CALL_SPREAD объемом 500 млн рублей, реализовав его в полном объеме. Сбор заявок на выпуск прошел с 22 по 28 июля. Ставка годового купона установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Кроме того, Газпромбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей на уровне 5,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,94% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля. Техразмещение запланировано на 31 июля.