Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду вслед за акциями технологических компаний, после того как Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила свою поддержку экономике США, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

В документе отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада, однако по-прежнему остаются ниже уровней, отмечавшихся до пандемии коронавируса.

"Текущий экономический спад является самым тяжелым на нашем веку", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после окончания заседания. Он пообещал, что Федрезерв продолжит использовать весь набор инструментов для поддержки американской экономики, и вновь заявил, что процесс восстановления будет в конечном счете зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США.

Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в США в ближайшей перспективе, и он несет в себе значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

Для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу ФРС в ближайшие месяцы будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, обеспечивая, таким образом, ровное функционирование рынков, сообщается в коммюнике. Кроме того, сохраняются возможности проведения операций РЕПО в крупных объемах.

Регулятор объявил в среду о продлении действия долларовых своп-линий с центробанками 9 стран, а также программ РЕПО для иностранных и международных денежно-кредитных организаций, до 31 марта 2021 года.

"Эти инструменты были представлены в марте 2020 года с целью снижения напряженности на рынке долларового финансирования в результате шока, вызванного пандемией COVID-19, а также с целью ограничения негативных последствий этой напряженности для предложения кредитов домохозяйствам и бизнесу, как в США, так и за пределами страны", - отмечают в ФРС.

В центре внимания участников рынка также остается отчетность компаний и новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятия пакета помощи.

Кроме того, инвесторы следят за слушаниями в Конгрессе по вопросу доминирования технологических компаний на цифровых платформах с участием глав Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL), Facebook Inc. (SPB: FB) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google. Эти компании должны опубликовать квартальные результаты в четверг после закрытия рынка. Их акции в среду выросли на 1,1-1,9%.

Дефицит внешней торговли товарами США в июне 2020 года сократился на 6,1%, до $70,64 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $75,26 млрд, свидетельствуют данные Бюро переписи населения. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до $74,9 млрд.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в июне повысился на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Показатель продемонстрировал рост впервые за последние четыре месяца, что свидетельствует о возможном восстановлении рынка недвижимости после пандемии коронавируса, отмечает Trading Economics. В мае показатель опустился на 5,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем подъем индикатора в июне составил 16,6%. Эксперты прогнозировали рост на 15%. В мае относительно предыдущего месяца индекс подскочил на рекордные 44,3%.

Индекс является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают рекордного сокращения ВВП на 35%, пишет MarketWatch.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) по итогам торгов в среду подскочили на 12,5%. Американский производитель микрочипов во втором квартале 2020 года получил чистую прибыль и выручку, превзошедшие прогнозы экспертов, и улучшил годовой прогноз, несмотря на пандемию коронавируса.

Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) снизилась на 4,4%. Американский концерн резко увеличил чистый убыток во втором квартале из-за слабых результатов авиационного подразделения, однако выручка и свободный денежный поток оказались выше ожиданий аналитиков. GE также сообщил о планах продать принадлежащую ему долю в нефтесервисной компании Baker Hughes Co. (SPB: BKR) в течение следующих трех лет.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 2,8%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, во втором квартале получил чистый убыток значительно существеннее ожиданий, в то время как свободный денежный поток (free cash flow) оказался лучше прогнозов.

Акции General Motors Co. (SPB: GM) потеряли в цене 1,7%. Автопроизводитель во втором квартале получил убыток из-за закрытия предприятий в рамках борьбы с распространением COVID-19, однако он оказался меньше прогноза аналитиков.

Капитализация Starbucks Corp. (SPB: SBUX) увеличилась на 3,7%. Американская компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем финансовом квартале сократила выручку и получила чистый и скорректированный убыток, однако результаты превзошли прогнозы.

Рыночная стоимость Mondelez International (SPB: MDLZ) Inc. выросла на 1,9%. Американская компания, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, во втором квартале сократила чистую прибыль почти на треть из-за слабых результатов в странах emerging markets.

Котировки акций L Brands Inc. (SPB: LB) подскочили на 35,4% на фоне повышения их целевой цены несколькими аналитиками. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, объявила о намерении сократить около 850 сотрудников, или 15% штата головного офиса, рассчитывая таким образом снизить ежегодные расходы на $400 млн.

Акции Eastman Kodak Co. взлетели на 318,1%. Американская компания, пионер в области производства фототехники, получит государственный заем на сумму $765 млн для наращивания производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов, включая гидроксихлорохин, сообщает The Wall Street Journal.

Бумаги шведской Spotify Technology SA, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), подешевели на 1,8%. Музыкальный стриминговый сервис по итогам второго квартала отчитался о чистом убытке и выручке, которые оказались хуже ожиданий аналитиков, однако число активных пользователей и платных подписчиков выросло больше прогнозов.

Цена бумаг eBay Inc. (SPB: EBAY) снизилась на 3,2%. Крупнейший в мире интернет-аукцион во втором квартале текущего года получил чистую прибыль и выручку, которые превзошли ожидания экспертов.

Капитализация Visa Inc. (SPB: V) повысилась на 0,9%. Оператор крупнейшей в США платежной системы, в третьем финансовом квартале сократил чистую и скорректированную прибыль, а также выручку, однако результаты компании оказались выше ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 160,29 пункта (0,61%) - до 26539,57 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 40 пунктов (1,24%) и составил 3258,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 140,85 пункта (1,35%) - до 10542,94 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 июля.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению ФРС, будет оказывать серьезное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в США в ближайшей перспективе, и он несет в себе значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

Глава ФРС Джером Пауэлл заверил инвесторов, что нынешняя стимулирующая политика Федрезерва будет сохраняться долгое время, пообещав использовать весь имеющийся в распоряжении ЦБ арсенал для поддержки дальнейшего восстановления экономики.

"Инвесторам понравилось то, что они услышали от Пауэлла", - сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

"Действительно, это ФРС, которая, похоже, прощупала пульс экономики даже несмотря на то, что итоги заседания совпали с ожиданиями и регулятор не сделал никаких новых объявлений. Однако он подготовил достаточную почву для более результативного заседания в сентябре", - отметил эксперт.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,1%.

Розничные продажи в Японии снизились на 1,2% в годовом выражении в июне 2020 года после падения на пересмотренные 12,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 6,5%, согласно Trading Economics.

Снижение розничных продаж было отмечено четвертый месяц подряд и связано с сохраняющимися последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, который ударил по спросу. В помесячном выражении розничные продажи подскочили на 13,1% в июне.

Акции Nomura Holdings Inc. дорожают на 4,8%. Крупнейшая брокерская компания Японии увеличила чистую прибыль в первом квартале 2020-2021 финансового года более чем в два раза в годовом выражении, чему способствовали благоприятные условия для торговых операций.

Цена бумаг Suzuki Motor Corp. растет на 5,3%, акции Toyota Motor Corp. дорожают на 0,4%, Honda Motor Co. - на 0,02%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%.

В лидерах роста в Гонконге находятся акции CSPC Pharmaceutical Group, которые дорожают на 5,3%. Цена бумаг New World Development Co. растет на 5,5%, AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,5%. Компания отчиталась об уверенном росте прибыли во втором квартале на фоне спроса на микросхемы.

В то же время китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые обошла Samsung, выйдя на первое место в мире по продажам смартфонов во втором квартале 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,4%, цена бумаг Sharp Corp растет на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,6%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличивается на 1,1 и 0,9% соответственно.

Цены на нефть стабильны в четверг после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США.

В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты AxiCorp.

"Планируемое смягчение ограничений на добычу странами ОПЕК+ с августа, а также возможность некоторого увеличения производства нефти в США, могут стать проверкой для устойчивости настроений рынка в ближайшие недели", - цитирует Dow Jones обзор AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в четверг составляет $43,74 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,53 (1,2%), до $43,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,04 (0,1%) - до $41,23 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.