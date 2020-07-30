Наблюдается техническая перекупленность индекса Мосбиржи - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ сейчас малопредсказуем, при этом наблюдается техническая перекупленность индекса Мосбиржи, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Рост российского рынка акций последних дней можно объяснить несколькими факторами, считает главный аналитик компании Алексей Антонов. Прежде всего, идет переток средств с облигационного рынка, где доходности упали до уровня рублевой инфляции, в акции. Отечественные инвесторы, в отличие от нерезидентов, похоже, реинвестируют значительную часть получаемых дивидендов обратно в акции. По мнению эксперта, трудно сказать, когда эти факторы перестанут действовать. Поэтому продолжения роста, несмотря на перекупленность, исключать нельзя.

Внешний фон в четверг складывается противоречивый: американские фьючерсы снижаются на треть процента, в минусе и все промышленные металлы.

"Поэтому открытие нас ждет нейтральное, а дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Какие-либо конкретные рекомендации в данной ситуации давать трудно - рынок сейчас малопредсказуем. Однако стоит отметить, что индекс Мосбиржи располагается очень близко от сопротивления 2930 пунктов, наблюдается его техническая перекупленность", - отмечает Антонов.