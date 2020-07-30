Индекс Мосбиржи в начале сессии четверга попробует установить новые локальные максимумы - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон в четверг утром, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ждет преобладания умеренных покупок в российских акциях в начале сессии, что позволит индексу Мосбиржи установить новые локальные максимумы. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения настроений на внешних площадках на публикации слабой макростатистики, продажи на рынке могут возобладать, что приведет к уходу российского рынка на отрицательную территорию, предупреждает эксперт.

По мнению Зварича, в рамках сессии вероятно удержание индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2900-2950 пунктов.