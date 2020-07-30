Доллар постарается закрепиться в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает ослабления национальной валюты на валютной секции "Московской биржи" в четверг с утра. Основным фактором здесь, по его мнению, выступит рост доллара на международном валютном рынке как по отношению к основным мировым валютам, так и к валютам развивающихся стран. Также негатива добавляет ситуация на рынке энергоносителей.

"В результате в начале сессии пара доллар/рубль поднимется выше 72,7 рубля, после чего давление на рубль сохранится. Уже в рамках сессии четверга американская валюта постарается закрепиться в верхней половине диапазона 70-75 рублей", - пишет Зварич в комментарии банка.