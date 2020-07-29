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29 июля 2020 года 19:25

Рубль вечером растерял рост к доллару и перешел к снижению к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 29 июля. Доллар отыграл значительную часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 72,54 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,37 руб./EUR1, подорожав на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,94 копейки - до 78,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть рост первой половины дня к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах вслед за возобновлением активного роста пары "евро-доллар" на Forex. Участники рынка находятся в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне растущих сомнений в возможности быстрого восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. После окончания заседания глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Представители Федрезерва в своих недавних выступлениях делали акцент на необходимости принятия эффективных мер для сдерживания дальнейшего распространения COVID-19, предупреждая, что без этого экономический спад в США будет более глубоким, а восстановление - более сложным, чем ожидалось.

По оценке большинства аналитиков, ФРС подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) "на близком к нулю уровне в течение долгого времени".

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых с марта, а также реализует программу количественного смягчения (QE) и ряд кредитных программ, предназначенных для поддержки различных секторов экономики.

Регулятор во вторник продлил действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США. В понедельник республиканцы представили пакет мер объемом примерно $1 трлн, который, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, рубль начал эту неделю позитивно, укрепляясь к доллару вместе с другими валютами развивающихся стран. "Однако уже во вторник курс доллара вырос на 1,4%, при этом столь выраженная динамика в рубле не была реакцией на негативный новостной фон и объяснялась завершившимся в понедельник пиком налоговых выплат, а также повышенным спросом на валюту из-за конвертации дивидендов. К середине недели индекс доллара возобновил снижение, что привело к росту валют развивающихся стран. Доллар слабеет в ожидании итогов заседания ФРС, инвесторы закладывают в котировки сохранение "мягкой" риторики регулятора и анонсирование новых инструментов поддержки рынка, таких как таргетирование кривой доходностей", - подчеркивает Кадулин.

"Тем временем в США согласование законопроекта с новыми мерами экономической поддержки все еще остается под вопросом. Демократам, республиканцам и администрации Дональда Трампа так и не удается прийти к соглашению, что создает существенные риски коррекции на рынке, так как текущий пакет стимулирующих мер заканчивается уже в июле. Рубль после существенного ослабления накануне задержался у отметки 72,5 руб./$1. В ближайшие дни пара "доллар-рубль" может вернуться к отметке в 72 руб./$1 и ниже, если ФРС оправдает ожидания рынка. Тем не менее в августе сохраняется потенциал для ослабления рубля на фоне сезонного сокращения притока валюты от торговых операций и снижения операций Минфина на валютном рынке", - отмечает аналитик.

"Рынки ждут решения ФРС США, которое станет известно сегодня вечером. Федрезерв вряд ли преподнесет сюрприз, но не исключено, что он попытается еще более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь в том случае, если инфляция существенно превысит целевой уровень 2%. Кроме того, он может увеличить объем ежемесячных покупок облигаций (с текущих примерно $120 млрд) на фоне замедления восстановления экономики США в условиях второй волны коронавируса. Все это усилит давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. Евро в результате может достичь нового локального максимума $1,18, а рубль стабилизируется у 72 за доллар, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Министерство финансов России в среду, 29 июля, провело аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29014 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26234 в объеме 30 млрд рублей.

Всего было продано шестилетних ОФЗ серии 29014 с погашением в марте 2026 года на общую сумму 19 млрд 167 млн рублей при спросе 192 млрд 746 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 98,4253% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Результаты аукциона по продаже пятилетних ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года оказались хуже предыдущего. Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 576 млн рублей при спросе 19 млрд 617 млн рублей и объеме предложения 30 млрд рублей, то есть общий спрос оказался меньше предложения, при этом было размещено почти 28,6% выпуска. Средневзвешенная цена составила 97,7229% от номинала, что соответствует доходности 5,08% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Цены на нефть эталонных марок растут в среду после публикации данных Минэнерго США, показавших самое сильное снижение запасов нефти в стране за последние семь месяцев.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,13% - до $43,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,56% - до $41,27 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, снизились на 10,612 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей.

Тем временем запасы нефти в Китае на прошлой неделе выросли до рекордных 889,35 млн баррелей, свидетельствуют данные Kpler. Месяцем ранее они составляли 874,84 млн баррелей, годом ранее - 766,21 млн баррелей.

Рост запасов нефти в стране не является неожиданным, поскольку нефтеперерабатывающие компании активно закупали нефть с конца первого квартала на фоне падения цен, отмечает S&P Global Platts.

ЦБ РФ 27 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем покупки валюты составил 28,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июля на 31,52 копейки, до 72,2348 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,1 копейки, до 84,912 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 19,41 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,3421 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 10,53 копейки и составил 72,3679 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 785,956 млн, из которых $641,011 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 171,945 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 48,06 копейки, до 84,925 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 17,11 копейки и составил 84,9773 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR648,088 млн, из которых EUR206,149 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR441,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,33% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметке 4,58% годовых каждая.


Опубликовано: /Финмаркет/
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