Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками в ожидании новостей от ФРС США, лидировала РусГидро

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2918,42 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1266,01 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 72,62 рубля (+0,03 рубля), золото выросло до $1953,1 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+4,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "Мосбиржи" (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4% и +3,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,9 млрд рублей, следует из отчета компании. EBITDA достигла 49,5 млрд рублей (+26%), сообщила компания.

ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN) (+0,7%) в первом полугодии сократила выпуск никеля на 2% (до 107,6 тыс. тонн), выпуск палладия - на 17% (до 1,27 млн унций), но подтвердила годовые прогнозы по выпуску никеля и платиноидов.

Просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") по итогам второго квартала упал на 49% по сравнению с первым кварталом, до $226 млн, сообщила компания. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали падения до $239 млн. Выручка уменьшилась на 26%, до $1,268 млрд, что выше среднего прогноза в $1,243 млрд. FCF в апреле-июне составил минус $18 млн. При этом совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,607 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (+0,4%) во втором квартале 2020 года по МСФО составила 41,564 млрд рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее, при среднеотраслевом прогнозе 38,91 млрд рублей, следует из отчетности компании.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) во втором квартале получил чистый убыток по РСБУ в размере 26,2 млрд рублей против 2,7 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщила в среду компания. За полугодие "Аэрофлот" нарастил чистый убыток по РСБУ почти в 3 раза, до 42,3 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, пока на внешних рынках преобладает неопределенность и осторожность по поводу рисков дальнейшего распространения COVID-19, на российском рынке преобладают позитивные настроения. Результаты российских компаний за второй квартал оказались слабыми, но не такими негативными, как многие предполагали. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил о падении прибыли во втором квартале до 41,6 млрд рублей. В целом первое полугодие оказалось очень слабым на фоне неблагоприятной ценовой ситуации на рынках сбыта СПГ. Однако можно рассчитывать, что второе полугодие будет значительно более успешным. Прибыль ММК в первом полугодии упала на 62% (до $189 млн), а во втором квартале - на 55,7% (до $58 млн). На результаты компании также повлияла неблагоприятная рыночная ситуация и увеличение отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля.

Положительная реальная доходность по ОФЗ сохраняется, и это одно из фундаментальных преимуществ рубля перед другими валютами. Данное преимущество может усилиться, если ФРС примет решение о таргетировании доходностей по казначейским обязательствам США.

Европейские индексы начинали день неуверенно, но затем смогли выйти в "плюс". США второй день подряд сообщают о более чем 1 тыс. летальных случаев от COVID-19. В Китае зарегистрировано более 100 случаев заражения во вторник. Власти Гонконга предупредили о том, что мегаполис стоит на пороге вспышки, которая может перегрузить госпитальную систему. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации также может означать больше усилий со стороны центральных банков по стимулированию экономики.

Нефть в среду подорожала, однако рост заболеваемости COVID-19 в США, Европе и Азии может вновь привести к спаду потребления топлива. В Индии ряд НПЗ объявили о сокращении переработки нефти из-за слабого спроса на топливо в условиях карантинных мер. Золото продолжает стремиться к уровню $2000 за тройскую унцию. В случае объявления ФРС о таргетировании доходностей казначейских обязательств цена золота может мгновенно преодолеть данный уровень, так как это будет означать длительный период отрицательных реальных ставок в долларе. Российский рынок акций сохраняет осторожный рост на фоне надежд, что худшее для отечественных компаний уже позади, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, глобальные рынки акций с начала недели замедлили подъем, поскольку инвесторы разочарованы весьма слабыми отчетностями корпоративного сектора, еще раз убедившись в том, что борьба с пандемией COVID-19 далека от завершения. Тем не менее, в среду попытки роста возобновились в ожидании итогов заседания ФРС США - регулятор, как ожидается, подтвердит свои обязательства в отношении мер финансовой поддержки и раскроет прочие параметры своей монетарной политики. Кроме того, инвесторы пристально следят за обсуждением нового пакета стимулов в США, который должен быть принят уже на этой неделе, до начала сезона отпусков в правительстве США.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ в среду вырос перед новостями от Федрезерва США - прогнозируется сохранение ставки на прежнем уровне 0,25% годовых, однако в преддверии президентских выборов в США нельзя исключать сюрпризов (как известно, Трамп сторонник низких ставок).

Последний месяц нефть пытается закрыть "гэп", образовавшийся при обвале еще в марте. Текущая стоимость нефти выше $43 за баррель Brent пока не устраивает сланцевых производителей. Рост нефтяных котировок сдерживает неопределенность в распространении пандемии. Если коронавирус пойдет на спад, то ситуация в мировой экономике будет улучшаться. Однако никто не может этого гарантировать, поскольку мнения экспертов относительно пандемии различаются. Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает нефть на уровне $60 к концу года. Cланцевики являются электоратом Трампа, поэтому ожидать обвала нефти в ближайшие месяцы не приходится.

Лучше рынка выглядели акции "РусГидро" на фоне публикации отчетности за первое полугодие по РСБУ. На периоде в несколько лет акции компании существенно отстали от рынка, технически и фундаментально бумаги сохраняют потенциал для дальнейшего роста. Хорошей идеей для рынка также может стать компания "Мобильные телесистемы" (МТС). Оператор первым в России получил лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. По мнению президента МТС Алексея Корни, новые технологии будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы. Это позволит вывести мобильную отрасль на новый уровень и создать дополнительные доходы операторам. Рынок пока сдержанно отреагировал на данную новость, отмечает Верников.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, после начала торгов на рынке акций РФ в среду рост мировых площадок и котировок нефти ускорился, что подогрело российские индексы - индикатор МосБиржи вновь переписал 5-месячный максимум. В 21:00 МСК будут обнародованы итоги заседания ФРС, а в 21:30 МСК состоится пресс-конференция главы регулятора. Инвесторы надеются получить от американского ЦБ сигналы о новых монетарных стимулах на фоне ухудшения ситуации с пандемией, угрожающей более глубоким и продолжительным экономическим кризисом. Если ФРС в этом плане оправдает ожидания рынков, они могут показать еще одну волну роста.

Рубль не спешит укрепляться из-за сохранения стабильного спроса на инвалюту со стороны многих участников рынка, чему способствует переоцененность рубля к нефти, а также мягкая монетарная политика ЦБ РФ. Кроме того, из-за прохождения пика налоговых платежей рубль потерял поддержку фактора продажи инвалюты экспортерами, отмечает Бабин.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,6%, но немецкий DAX просел на 0,1%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,8%, к 3245 пунктам).

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до "негативного" со "стабильного". "Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса", - говорится в сообщении Fitch.

На июльском заседании ФРС, вероятно, обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, однако по итогам заседания вряд ли объявит о запуске новых стимулов, пишет The Wall Street Journal. Представители центробанка неоднократно давали понять, что хотели бы придерживаться текущей политики до тех пор, пока не будет ясности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики США.

ВВП Гонконга во втором квартале упал на 9% в годовом выражении при прогнозах снижения всего на 2,2%, сокращение экономики за первый квартал было пересмотрено в сторону ухудшения и составило рекордные 9,1%, сообщает Trading Economics. Экономика Гонконга снижается четвертый квартал подряд, что является наихудшей рецессией по крайней мере с 1974 года.

Нефть в среду подорожала на статистике о запасах сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,75 за баррель (+1,2% и -0,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,35 за баррель (+0,8% и -1,4% накануне).

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала падение запасов нефти за неделю на 10,611 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,2 млн или роста на 0,45 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+39,8%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+27,7%), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+14,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+12%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+11,7% и +9,4% "префы"), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+6,8%), акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,4%).

Подросли акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%) после выхода отчета за полугодие по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 9,3%, до 10,6 млрд рублей. Показать чистую прибыль "ОГК-2" позволил рост в 4 раза статьи "прочие доходы" - до 10,2 млрд рублей. EBITDA "ОГК-2" увеличилась на 7,5%, до 20,3 млрд рублей, сообщила компания. При этом операционная прибыль уменьшилась на 20,2%, до 10,7 млрд рублей, а выручка составила 60,2 млрд рублей, сократившись на 13%.

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-10,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4% и -4,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,283 млрд рублей (из них 9,086 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа").