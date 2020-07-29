Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 29 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся в ожидании "голубиных" заявлений по итогам заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 6 базисных пунктов и составила 115,56% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла всего на 0,5 базисных пункта, составив 102,41% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт, составив 166 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 48 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,04% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 45 базисных пунктов, до 137,03% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта и составила 3,235% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 115,69% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 1,895% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 111,25% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 пункта - до 1,2% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 80 базисных пунктов, подорожав до 136,32% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 112,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 2,23% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали умеренный ценовой рост, что вылилось в снижение доходности десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году на 3 базисных пункта, до 2,45% годовых. Суверенные евробонды практически всех развивающихся стран сегодня торгуются в "зеленой" зоне, в частности, растут в цене долговые бумаги Бразилии, Мексики, Индонезии, Филиппин, Саудовской Аравии. Позитивная динамика рынков объясняется ожиданиями инвесторов, что по итогам сегодняшнего заседания ФРС США не только сохранит процентные ставки на низком уровне, но и объявит о том, что будет проводить стимулирующую монетарную политику довольно продолжительное время. Это в свою очередь будет обеспечивать приток дешевой ликвидности на рынки развивающихся стран и тем самым поддерживать котировки долговых бумаг на достаточно высоком уровне", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.