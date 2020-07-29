Рассчитывать на длительное доминирование золота над акциями не стоит - "Открытие Брокер"

Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500 находится примерно на той же отметке, что и в начале года. В связи с этим возникает вопрос, указывает ведущий аналитик компании по международному рынку акций Алексей Корнилов: в чем же причина такого расхождения результатов?

Фундаментальной причиной для роста акций является рост прибыли компаний в выражении на акцию, отмечает эксперт. Пандемия COVID-19 внесла корректировки в темпы роста этой прибыли. Более того, ожидается сокращение прибыли в 2020 году. Самый значительный ущерб лег на II квартал, когда режим самоизоляции достигал максимума. Сейчас идет сезон отчетности за этот период - ожидается снижение прибыли порядка 40% для компаний, входящих в S&P 500. Далее предполагается постепенное улучшение ситуации и выход на положительные темпы роста прибыли в 2021, которые, по большому счету, компенсируют сокращение 2020 года. "Так как рынок акций всегда смотрит вперед, то для него текущий расклад сил выглядит нейтрально. Это объясняет, почему S&P 500, совершив резкое V-образное снижение весной этого года, вернулся в исходное к началу года состояние", - пишет Корнилов.

Эксперт отмечает, что в то же время положительная динамика цен на золото имеет собственные причины. Среди основных причин, по его мнению, можно выделить две. Во-первых, золото традиционно относится к защитным активам, а инвесторы склонны перемещать в них средства в период неопределенности. Очевидно, что такая неопределенность присутствует в силу глобальной пандемии COVID-19. Во-вторых, на возросшую популярность золота могли повлиять отрицательные реальные процентные ставки, которые образовались у американских Treasuries из-за серии снижения ключевой ставки в диапазон 0-0,25%. В этих условиях покупка и хранение золота, которое предположительно способно покрыть инфляцию, становятся более привлекательными, указывает Корнилов.

"В итоге к концу июля 2020 года мы получили следующую картину: акции (более рисковый актив) уступают золоту (более консервативному активу) +29% с начала года. Само расхождение результатов не вызывает большого удивления, так как эти два класса активов часто ведут себя разнонаправленно, выполняя разные функции. Основная функция золота по-прежнему заключается в сохранении капитала путем защиты его от инфляции. Инвестируя в акции (как класс активов), инвесторы прежде всего ставят цель на прирост капитала выше уровня инфляции. На долгом горизонте золото и акции, как правило, выполняют именно эти функции. Поэтому рассчитывать на длительное доминирование золота над акциями было бы неоправданно", - считает специалист "Открытие Брокер".