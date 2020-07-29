.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем продолжает расти к доллару и развернулся вверх к евро благодаря спросу на ОФЗ и дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Аудитория онлайн-торговли в РФ за полугодие увеличилась на 40%
Аудитория онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года выросла на 40%, до 63 млн человек, сообщается в презентации аналитической компании InfoLine. "Конечно, потребители, которым было запрещено выходить из дома, опять-таки закрытие...
 
Норма сбережений подскочила за квартал до 23%
Население России в период короновирусной пандемии и в ожидании экономического кризиса стало больше сберегать, следует из данных обзора ЦБ РФ. По оценка центробанка, в апреле-июне 2020 года "норма сбережений резко возросла – до 23% против 8,8% в...
 
Средние зарплаты россиян в июне снизились на 4%
По итогам июня фонд оплаты труда в России сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле — на 6%. В марте же общий фонд оплаты труда еще рос: относительно прошлогоднего...
 
29 июля 2020 года 15:40

Рубль днем продолжает расти к доллару и развернулся вверх к евро благодаря спросу на ОФЗ и дорожающей нефти

Москва. 29 июля. Доллар несколько усилил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря большому спросу на ОФЗ в ходе традиционных недельных аукционов Минфина и заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,86 руб./EUR1, подешевев на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,1 копейки - до 78,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июля на 31,52 копейки, до 72,2348 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,1 копейки, до 84,912 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность для покупки ОФЗ в рамках традиционных недельных аукционов, а также дорожающей нефти.

Участники рынка также находятся в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне растущих сомнений в возможности быстрого восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Представители Федрезерва в своих недавних выступлениях делали акцент на необходимости принятия эффективных мер для сдерживания дальнейшего распространения COVID-19, предупреждая, что без этого экономический спад в США будет более глубоким, а восстановление - более сложным, чем ожидалось.

По оценке большинства аналитиков, ФРС подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) "на близком к нулю уровне в течение долгого времени".

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых с марта, а также реализует программу количественного смягчения (QE) и ряд кредитных программ, предназначенных для поддержки различных секторов экономики.

Регулятор во вторник продлил действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США. В понедельник республиканцы представили пакет мер объемом примерно $1 трлн, который, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

"Рынки ждут решения ФРС США, которое станет известно сегодня вечером. Федрезерв вряд ли преподнесет сюрприз, но не исключено, что он попытается еще более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь в том случае, если инфляция существенно превысит целевой уровень 2%. Кроме того, он может увеличить объем ежемесячных покупок облигаций (с текущих примерно $120 млрд) на фоне замедления восстановления экономики США в условиях второй волны коронавируса. Все это усилит давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. Евро в результате может достичь нового локального максимума $1,18, а рубль стабилизируется у 72 за доллар, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается", - полагают аналитики Sberbank CIB.

"Помимо неопределенности сроков согласования очередного пакета фискальных мер в США, игроки могли фиксировать позиции перед сегодняшним заседанием ФРС. Что касается специфических факторов для рубля, то дополнительное давление на рубль может оказывать конвертация дивидендов в валюту. Факторами, которые могут ограничить давление на рубль в среду, являются сохранение цен на нефть вблизи отметки $44 за баррель Brent и многочисленные оптимистичные сообщения о вакцинах против коронавируса. На наш взгляд, в случае улучшения глобального аппетита к риску рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Министерство финансов России в среду, 29 июля, проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29014 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26234 в объеме 30 млрд рублей.

Всего было продано шестилетних ОФЗ серии 29014 с погашением в марте 2026 года на общую сумму 19 млрд 167 млн рублей при спросе 192 млрд 746 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 98,4253% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Результаты аукциона по продаже пятилетних ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года на момент написания обзора не были известны.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Доклад будет обнародован в среду в 17:30 МСК.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на прежнем уровне.

Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля, отмечает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 1,3% - до $43,78 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,4%, до $43,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,0% - до $41,45 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $41,04 за баррель.

Тем временем запасы нефти в Китае на прошлой неделе выросли до рекордных 889,35 млн баррелей, свидетельствуют данные Kpler. Месяцем ранее они составляли 874,84 млн баррелей, годом ранее - 766,21 млн баррелей.

Рост запасов нефти в стране не является неожиданным, поскольку нефтеперерабатывающие компании активно закупали нефть с конца первого квартала на фоне падения цен, отмечает S&P Global Platts.

ЦБ РФ 27 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем покупки валюты составил 28,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,33% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметке 4,58% годовых каждая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 июля 2020 года 19:31
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками в ожидании новостей от ФРС США, лидировала РусГидро
Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро".    читать дальше
.
29 июля 2020 года 19:25
Рубль вечером растерял рост к доллару и перешел к снижению к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 29 июля. Доллар отыграл значительную часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.    читать дальше
.
29 июля 2020 года 19:02
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу на рисковые активы
Москва. 29 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся в ожидании "голубиных" заявлений по итогам заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
29 июля 2020 года 18:31
Ралли в евро продолжается, падение индекса доллара усиливается - ИК "Велес Капитал"
Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в среду не выглядела столь однозначной, хотя в целом доллар терял позиции в большинстве валютных пар, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Определенную поддержку рублю, по...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 18:05
Газпромбанк поднял оценку акций Энел Россия на 5%, оставив рейтинг "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 0,95 рубля до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг) "держать" осталась без изменений. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 17:39
Индекс Мосбиржи до конца торгов не выйдет из диапазона 2900-2910 пунктов - "Универ-Капитал"
Индекс Мосбиржи до конца торгов не выйдет из диапазона 2900-2910 пунктов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ-Капитала" Андрея Верникова. "Лучше рынка в среду торгуются акции РусГидро + 2,7%, на фоне публикации отчетности за 1 полугодие по...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 16:47
ИК "Велес Капитал" рекомендует "держать" акции "Норникеля"
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что актуальная целевая цена для акций ГМК "Норильский никель" составляет 18248 руб., рекомендация - "держать", сообщается в комментарии. Компания ГМК "Норильский Никель" опубликовала операционные результаты за 2К2020 года. По мнению аналитика ИК "Велес...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 16:16
Рассчитывать на длительное доминирование золота над акциями не стоит - "Открытие Брокер"
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 15:50
Акции ММК находятся в неплохой позиции для развития повышения - ИК "Велес Капитал"
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что, с технической точки зрения, акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику, говорится в комментарии. ММК в среду представила финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 15:29
Ухудшение внешнего фона снижает шансы на рост рынка акций во второй половине среды - ИК "Фридом Финанс"
ндекс Мосбиржи сокращает отставание в темпах восстановления от американского фондового сегмента в основном за счет динамики бумаг металлургического, добывающего, розничного, технологического и финансового секторов, но ухудшение внешнего информационного фона ведет к возможному снижению российского...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 15:08
Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"
ефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 14:28
Рынки входят в традиционный период летнего затишья - МКБ
Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:52
КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63
Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 13:21
Райффайзенбанк считает евробонды лучшим выбором до конца года
Райффайзенбанк считает евробонды лучшим выбором до конца года, говорится в обзоре банка. "Поскольку ралли в ОФЗ завершено, а рубль, по нашему мнению, сохраняет потенциал для ослабления (до 75 руб./долл.), мы считаем долларовые евробонды РФ (среднесрочной дюрации) лучшей альтернативой (при...    читать дальше
.
29 июля 2020 года 12:47
Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль может стабилизироваться у 72 руб./$1, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду утром рубль немного укрепляется, и на глобальных рынках...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.