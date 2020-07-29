Рубль днем продолжает расти к доллару и развернулся вверх к евро благодаря спросу на ОФЗ и дорожающей нефти

Москва. 29 июля. Доллар несколько усилил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря большому спросу на ОФЗ в ходе традиционных недельных аукционов Минфина и заметно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,86 руб./EUR1, подешевев на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,1 копейки - до 78,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июля на 31,52 копейки, до 72,2348 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,1 копейки, до 84,912 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность для покупки ОФЗ в рамках традиционных недельных аукционов, а также дорожающей нефти.

Участники рынка также находятся в ожидании итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне растущих сомнений в возможности быстрого восстановления экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Представители Федрезерва в своих недавних выступлениях делали акцент на необходимости принятия эффективных мер для сдерживания дальнейшего распространения COVID-19, предупреждая, что без этого экономический спад в США будет более глубоким, а восстановление - более сложным, чем ожидалось.

По оценке большинства аналитиков, ФРС подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) "на близком к нулю уровне в течение долгого времени".

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых с марта, а также реализует программу количественного смягчения (QE) и ряд кредитных программ, предназначенных для поддержки различных секторов экономики.

Регулятор во вторник продлил действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США. В понедельник республиканцы представили пакет мер объемом примерно $1 трлн, который, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

"Рынки ждут решения ФРС США, которое станет известно сегодня вечером. Федрезерв вряд ли преподнесет сюрприз, но не исключено, что он попытается еще более четко обозначить ожидания по ставкам и укажет на возможность их повышения лишь в том случае, если инфляция существенно превысит целевой уровень 2%. Кроме того, он может увеличить объем ежемесячных покупок облигаций (с текущих примерно $120 млрд) на фоне замедления восстановления экономики США в условиях второй волны коронавируса. Все это усилит давление на доллар США, который продолжит слабеть в глобальном масштабе. Евро в результате может достичь нового локального максимума $1,18, а рубль стабилизируется у 72 за доллар, поскольку высокого спроса на валюту в ближайшие дни в связи с дивидендами больше не ожидается", - полагают аналитики Sberbank CIB.

"Помимо неопределенности сроков согласования очередного пакета фискальных мер в США, игроки могли фиксировать позиции перед сегодняшним заседанием ФРС. Что касается специфических факторов для рубля, то дополнительное давление на рубль может оказывать конвертация дивидендов в валюту. Факторами, которые могут ограничить давление на рубль в среду, являются сохранение цен на нефть вблизи отметки $44 за баррель Brent и многочисленные оптимистичные сообщения о вакцинах против коронавируса. На наш взгляд, в случае улучшения глобального аппетита к риску рубль может стать одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся стран", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Министерство финансов России в среду, 29 июля, проводит аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29014 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26234 в объеме 30 млрд рублей.

Всего было продано шестилетних ОФЗ серии 29014 с погашением в марте 2026 года на общую сумму 19 млрд 167 млн рублей при спросе 192 млрд 746 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 98,4253% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Результаты аукциона по продаже пятилетних ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года на момент написания обзора не были известны.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Доклад будет обнародован в среду в 17:30 МСК.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на прежнем уровне.

Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля, отмечает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 1,3% - до $43,78 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,4%, до $43,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 1,0% - до $41,45 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $41,04 за баррель.

Тем временем запасы нефти в Китае на прошлой неделе выросли до рекордных 889,35 млн баррелей, свидетельствуют данные Kpler. Месяцем ранее они составляли 874,84 млн баррелей, годом ранее - 766,21 млн баррелей.

Рост запасов нефти в стране не является неожиданным, поскольку нефтеперерабатывающие компании активно закупали нефть с конца первого квартала на фоне падения цен, отмечает S&P Global Platts.

ЦБ РФ 27 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 24 июля Центробанк продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем покупки валюты составил 28,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 4,33% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметке 4,58% годовых каждая.