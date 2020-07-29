Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"

Нефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института нефти, вполне может принести положительные для "быков" новости и показать существенное сокращение запасов "черного золота", отмечает в своем комментарии Кожухова. В центре внимания традиционно будет и динамика нефтедобычи в крупнейшей экономике мира, указывает она.