Рынки входят в традиционный период летнего затишья - МКБ

Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Инвесторы ждут очередной пакет помощи от Конгресса на $1 трлн, результаты очередного заседания ФРС и итоги слушаний в Конгрессе с участием глав крупнейших корпораций США в среду, а также финансовые результаты этих корпораций в четверг. Пока сезон корпоративной отчетности не дает понятной картины о том, что будет происходить с прибылью и выручкой в ближайшие кварталы, а компании рапортуют вразнобой. Ну и, конечно же, еще долго на радарах инвесторов будут присутствовать новости о разработке вакцин.

Индекс потребительской уверенности в США существенно снизился за июль (c 98,3 п. до 92,6 п.), а ФРС продлила льготный период по кредитованию еще на три месяца (до конца года), что указывает,по мнению эксперта, на сохранение серьезных опасений относительно восстановления американской экономики.

Защитные активы: золото, индекс американского доллара DXY, иена и индекс волатильности VIX выросли.

"Нефть и российские индексы (Мосбиржи и РТС) остаются в нейтральном диапазоне с возможностью движения в любую из сторон, но в паре рубль-доллар произошло заметное движение - российская валюта опустилась на закрытии до уровня 72,59 руб. за долл., где находится еще более существенная поддержка - сильный горизонтальный уровень, 100-дневная средняя и верхняя граница Bollinger Bands ("ленты Боллинджера"). Если диапазон 72,6-73 руб. за долл. в ближайшие дни будет пройден, то следующей целью станет уровень 76 руб. за долл.", - заключает Валентин Журба.