КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63

Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря на пандемию представил сильные финансовые показатели за последний квартал и прогнозирует дальнейший рост доходов на фоне увеличения спроса на продукцию компании в условиях цифровой трансформации. Мы позитивно оцениваем потенциал роста компании и рекомендуем бумаги для включения в среднесрочные портфели", - отмечает аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.

Micron Technology – американская корпорация с капитализацией $57,4 млрд, входит в ТОП5 мировых производителей полупроводников. Компания производит чипы памяти (DRAM и NAND) и предлагает решения для хранения данных. Основная выручка компании формируется от продажи чипов DRAM. "Micron - это компания роста с высоким запасом кэша и низкой долговой нагрузкой. Компания не выплачивает дивиденды, но на регулярной основе осуществляет программы обратного выкупа акций", - подчеркивает Устинова.

Компания показала сильные финансовые результаты за 3 кв. 2020 финансового года: выручка компании выросла на 13% кв/кв и на 14% г/г и составила $5,4 млрд. Чистая прибыль: $941 млн (+82% кв/кв и -21 г/г). EPS $0,82.

Менеджмент Micron и в следующем квартале ждет выручку в диапазоне $5,75-6,25 млрд, EPS $0,95 – 1,15. Рост показателей ожидается за счет увеличения спроса со стороны дата-центров, смартфонов, игровых приставок.

"Пандемия оказала минимальное влияние на компанию. Вырос спрос на чипы от производителей персональных компьютеров и дата центров, а также на облачное хранение данных. Ожидается рост спроса на чипы NAND на фоне внедрения 5G технологии для мобильных телефонов и для других гаджетов. Рынок чипов растет примерно на 2030% в год, и данная тенденция сохранится в ближайшие годы", - отмечает аналитик КИТ Финанс Брокер .

По мнению Устиновой, присутствуют следующие риск-факторы: рынок чипов цикличен и часто сталкивается с проблемой перепроизводства, что приводит к снижению цен на продукцию. С конца декабря по май 2020 г. наблюдается положительная динамика цен, однако существует неопределённость относительно 2 половины года на фоне пандемии. Данный фактор сдерживает рост котировок компании.

"Если же оценивать долгосрочные перспективы, то цифровая трансформация бизнеса будет способствовать росту спроса на чипы и их цены, что благоприятным образом отразится на будущих финансовых показателях компании", - полагает эксперт инвесткомпании.