Газпромбанк понизил рекомендацию для акций Яндекса до "нейтрально" в связи с ростом котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "выше рынка" до "нейтрально" в связи с ростом котировок бумаг компании, сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $58 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $54,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $57 за штуку.