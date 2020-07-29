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29 июля 2020 года 11:49

Рынок акций РФ утром превысил 2900п по индексу Мосбиржи на бумагах сетевиков и "ЛУКОЙЛа", просел ММК

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ утром в среду превысил рубеж 2900 пунктов по индексу Мосбиржи на бумагах сетевых компаний и "ЛУКОЙЛа", внешние площадки подают смешанные сигналы в ожидании принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн и итогов заседания Федрезерва США, при этом поддержку оказывает растущая нефть.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2903,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1267,74 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,9%.

Доллар просел до 72,15 рубля (-0,45 рубля), золото выросло до $1954 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6% и +2,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%, до 39,78 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") по итогам II квартала упал на 49% по сравнению с I кварталом, до $226 млн, сообщила компания. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали падения до $239 млн. Выручка уменьшилась на 26%, до $1,268 млрд, что выше среднего прогноза в $1,243 млрд. FCF в апреле-июне составил минус $18 млн.

При этом совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,607 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ выглядит локально перекупленным, индекс МосБиржи тестирует сопротивление 2900 пунктов. Вечером может преобладать снижение, если оправдаются ожидания, что на пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл даст прозрачные намеки на скорое сворачивание программ помощи экономики.

Однако российские акции будут получать поддержку от продолжающегося перетока средств из долгового рынка, а также реинвестирования части поступающих дивидендов. Стоит внимательно смотреть за рынком ОФЗ - если там начнутся серьезные распродажи, то рубль обвалится в результате конвертации вырученных рублей в валюту. В целом же до конца недели ожидается, что доллар превысит отметку 73 руб./$1, после чего возможна непродолжительная консолидация, если внешний фон не будет ухудшаться, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, с начала текущей недели рынки перешли к консолидации на росте опасений относительно темпов восстановления мировой экономики. В частности, инвесторов начинает тревожить ситуация в Европе: рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом свете. И, в отличие от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводиться дополнительные ограничения. Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай.

В среду инвесторы обратят внимание на данные по рынку жилья США, а также на итоги заседания Федрезерва, от которого не ожидается существенных шагов и новых стимулирующих мер. В текущей ситуации он, скорее всего, ограничится словесными интервенциями относительно готовности продолжать стимулирующую политику так долго, как это необходимо, считает Зварич.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду вновь неоднородный. С одной стороны, японский фондовый рынок просел на фоне сильной иены, слабых корпоративных отчетов и понижения рейтинга страны от Fitch. С другой - китайские индексы вновь выросли, игнорируя внешний негатив, который заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США. Тем не менее, до итогов двухдневного заседания на рынках будет более низкая активность.

Продолжается рост бумаг "Ленты" (MOEX: LNTA), подогретых ранее сильной отчетностью за I полугодие. Бумаги золотодобывающих компаний также растут после локальной коррекции. Акции "Аэрофлота" остаются под давлением после известий об одобрении дополнительной эмиссии акций, а также сообщений, что Евросоюз оставит границы для россиян закрытыми, минимум, до середины августа.

Нефть нашла повод для стабилизации в данных API о сокращении запасов сырья в США на прошлой неделе. Однако снижения запасов в США явно недостаточно, чтобы купировать негативные ожидания. Власти в Гонконге предупредили о том, что мегаполис находится на пороге резкого скачка заболеваемости COVID-19, поэтому гражданам лучше оставаться дома. В отличие от нефти, золото продолжает пользоваться повышенным спросом. От ФРС ждут оценки того, что ситуация в американской экономике ухудшилась с момента предыдущего заседания, а это означает, что могут потребоваться дополнительные меры, включая такие, которые продолжат ослаблять доллар, полагает Кочетков.

В США индексы накануне снизились во главе с перегретыми ранее бумагами технологических компаний. Инвесторы оценивают проект нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн, который в понедельник представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 прибавляют 0,2-1%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до "негативного" со "стабильного". "Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса", - говорится в сообщении Fitch.

На июльском заседании ФРС, вероятно, обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, однако по итогам заседания вряд ли объявит о запуске новых стимулов, пишет The Wall Street Journal. Представители центробанка неоднократно давали понять, что хотели бы придерживаться текущей политики до тех пор, пока не будет ясности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики США.

Нефть в среду возобновила рост, игроки ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране; цена Brent находится на $0,15 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,54 за баррель (+0,7% и -0,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,29 за баррель (+0,6% и -1,4% накануне).

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+21,7%), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+20,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,5%), ГДР "Ленты" (+7%), акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,747 млрд рублей (из них 2,064 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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