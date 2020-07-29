Перенос выплат дивидендов госбанками на сентябрь может сказаться на рубле умеренно положительно - Росбанк

Перенос выплат дивидендов госбанками на сентябрь может сказаться на рубле умеренно положительно, так как момент конверсии будет отложен на более благоприятный период с точки зрения рыночной активности и потока экспортной выручки, говорится в комментарии Росбанка.

"Рубль во вторник рубль неожиданно стал аутсайдером среди валют развивающихся стран, потеряв почти 1,0% до 72,4 против доллара США и 0,8% до 85,0 против евро, - отмечают аналитики банка. - Мы полагаем, текущее движение - тактическая игра на фоне завершения налогового периода и ожиданий крупных дивидендных выплат в последние дни июля-начале августа (Газпром -30 июля, Сургутнефтегаз - 3 августа). Формально подготовка к выплатам должна оказывать поддержку национальной валюте, однако ожидания последующей конверсии выплат иностранными держателями акций (по нашим оценкам порядка $2 млрд) могли реализоваться заблаговременно. В этом отношении, перенос выплат дивидендов госбанками на сентябрь может сказаться на рубле умеренно положительно, так как момент конверсии будет отложен на более благоприятный период с точки зрения рыночной активности и потока экспортной выручки".