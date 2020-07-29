Рубль повышается к доллару и дешевеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 29 июля. Доллар снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине из-за опережающего повышения в паре с долларом.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,43-72,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,43 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 85,11 руб./EUR1 (+3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,36 копейки к уровню закрытия вторника, до 78,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 85,15 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и дешевеет к евро в начале торгов вслед за динамикой пары "евро-доллар" на Forex. Котировки американской валюты возобновили снижение к большинству мировых валют, в том числе, евро, на ожиданиях итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). По оценке большинства аналитиков, ФРС подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) "на близком к нулю уровне в течение долгого времени".

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых с марта, а также реализует программу количественного смягчения (QE) и ряд кредитных программ, предназначенных для поддержки различных секторов экономики.

Регулятор во вторник продлил действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за обсуждением нового пакета мер поддержки экономики США. В понедельник республиканцы представили пакет мер объемом примерно $1 трлн, который, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля, отмечает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК повысилась на 0,51% - до $43,44 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,4%, до $43,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,34% - до $41,18 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $41,04 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.