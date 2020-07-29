ФРС и Конгресс США поддержат рынок акций - ITI Capital

Возможно некоторое восстановление американских фондовых индексов после заседания ФРС и обсуждения в Конгрессе США новой программы поддержки экономики, говорится в комментарии ITI Capital.

Акции на рынке США упали во вторник после того, как некоторые крупные американские компании представили отчетность, по которой стало ясно, что ущерб от пандемии коронавируса превзошел ожидания инвесторов, констатируют аналитики ITI Capital.

Dow Jones упал на 205,49 п. или на 0,8%, до 26379,28 п., S&P 500 - на 20,97 п. или 0,6%, до 3218,44 п., Nasdaq - на 134,18 п. или 1,3%, до 10402,09 п.

ФРС продлила на три месяца действие всех своих программ антикризисного кредитования, которые истекали в сентябре, для поддержки экономической активности в условиях пандемии. Регулятор объявил о девяти программах кредитования в марте, когда началась пандемия.

ЕС ввел санкции в отношении Китая за изменение политики в отношении Гонконга, что приблизило блок к более жесткой позиции администрации Трампа по отношению к Пекину.

Китайский Shanghai вырос на 1,7%, японский Nikkei 225 снизился на 1,2%. Фьючерсы США незначительно снижаются.

"Мы ожидаем некоторого восстановления индексов после заседания ФРС и объявления о новых стимулирующих мерах. Помимо ФРС все будут следить за обсуждениями республиканцами и демократами новой программы поддержки экономики. Она, как ожидается, превзойдет предыдущие, срок действия которых истекает в пятницу. Инвесторы наблюдают за признаками того, что ФРС может переключиться с покупок казначейских и ипотечных облигаций на более долгосрочные ценные бумаги, как это было после финансового кризиса 2008 г.", - указывают специалисты ITI Capital.