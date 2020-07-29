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Главная / Мнения аналитиков / Внешний негатив заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США - "Открытие Брокер"
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29 июля 2020 года 10:07
Внешний негатив заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов среды в России неоднородный, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. С одной стороны, японский фондовый рынок подвержен распродажам на фоне сильной иены и слабых корпоративных отчётах. С другой стороны, китайские индексы вновь растут, игнорируя внешний негатив. "Впрочем, этот внешний негатив также заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США. Тем не менее, до итогов двухдневного заседания на рынках будет более низкая активность. AUD, CAD и NZD демонстрировали разнонаправленную динамику с небольшой волатильностью относительно доллара США, предлагая возможный сценарий стабильности рубля на старте дня. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётности "НОВАТЭК", ММК и ТГК-1, а также операционные результаты от ГМК "Норникель" за II квартал", - отмечает Кочетков.
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29 июля 2020 года 19:31
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками в ожидании новостей от ФРС США, лидировала РусГидро
Москва. 29 июля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро". читать дальше
.29 июля 2020 года 19:25
Москва. 29 июля. Доллар отыграл значительную часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро. читать дальше
.29 июля 2020 года 19:02
Москва. 29 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся в ожидании "голубиных" заявлений по итогам заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 июля 2020 года 18:31
Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в среду не выглядела столь однозначной, хотя в целом доллар терял позиции в большинстве валютных пар, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Определенную поддержку рублю, по... читать дальше
.29 июля 2020 года 18:05
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 0,95 рубля до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг) "держать" осталась без изменений. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.29 июля 2020 года 17:39
Индекс Мосбиржи до конца торгов не выйдет из диапазона 2900-2910 пунктов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ-Капитала" Андрея Верникова. "Лучше рынка в среду торгуются акции РусГидро + 2,7%, на фоне публикации отчетности за 1 полугодие по... читать дальше
.29 июля 2020 года 16:47
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что актуальная целевая цена для акций ГМК "Норильский никель" составляет 18248 руб., рекомендация - "держать", сообщается в комментарии. Компания ГМК "Норильский Никель" опубликовала операционные результаты за 2К2020 года. По мнению аналитика ИК "Велес... читать дальше
.29 июля 2020 года 16:16
Акции сейчас уступают золоту, но рассчитывать на длительное доминирование желтого металла было бы неоправданно, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Цена тройской унции золота к концу июля превысила уровень $1900, показывая прирост с начала года в 29%. Одновременно с этим индекс S&P 500... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:50
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что, с технической точки зрения, акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) находятся в неплохой позиции для развития повышения и возвращения к июньскому пику, говорится в комментарии. ММК в среду представила финансовые результаты по МСФО за... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:40
Рубль днем продолжает расти к доллару и развернулся вверх к евро благодаря спросу на ОФЗ и дорожающей нефти
Москва. 29 июля. Доллар несколько усилил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря большому спросу на ОФЗ в ходе традиционных недельных аукционов Минфина и заметно дорожающей нефти. читать дальше
.29 июля 2020 года 15:29
Ухудшение внешнего фона снижает шансы на рост рынка акций во второй половине среды - ИК "Фридом Финанс"
ндекс Мосбиржи сокращает отставание в темпах восстановления от американского фондового сегмента в основном за счет динамики бумаг металлургического, добывающего, розничного, технологического и финансового секторов, но ухудшение внешнего информационного фона ведет к возможному снижению российского... читать дальше
.29 июля 2020 года 15:08
Отчет Минэнерго США вполне может принести положительные для нефтяных "быков" новости - ИК "Велес Капитал"
ефтяной рынок сохраняет умеренно позитивный настрой, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляют порядка 1%. Отчет Минэнерго США, судя по прогнозам Американского института... читать дальше
.29 июля 2020 года 14:28
Рынки входят в традиционный период летнего затишья, которое в этом году может оказаться обманчивым, говорится в комментарии Московского кредитного банка. Очевидных катализаторов для движения в ту или иную сторону не появилось, но впереди несколько важных событий, указывает руководитель... читать дальше
.29 июля 2020 года 13:52
КИТ Финанс Брокер рекомендует акции Micron для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63
Аналитики КИТ Финанс Брокер позитивно оценивают потенциал роста Micron Technology и рекомендуют его акции для включения в среднесрочные портфели (6-12 мес.) с целевой ценой $63, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Micron, один из ключевых производителей чипов памяти, несмотря... читать дальше
.29 июля 2020 года 13:21
Райффайзенбанк считает евробонды лучшим выбором до конца года, говорится в обзоре банка. "Поскольку ралли в ОФЗ завершено, а рубль, по нашему мнению, сохраняет потенциал для ослабления (до 75 руб./долл.), мы считаем долларовые евробонды РФ (среднесрочной дюрации) лучшей альтернативой (при... читать дальше
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