Внешний негатив заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов среды в России неоднородный, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. С одной стороны, японский фондовый рынок подвержен распродажам на фоне сильной иены и слабых корпоративных отчётах. С другой стороны, китайские индексы вновь растут, игнорируя внешний негатив.

"Впрочем, этот внешний негатив также заставляет инвесторов рассчитывать на очередные стимулы ФРС США. Тем не менее, до итогов двухдневного заседания на рынках будет более низкая активность. AUD, CAD и NZD демонстрировали разнонаправленную динамику с небольшой волатильностью относительно доллара США, предлагая возможный сценарий стабильности рубля на старте дня. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётности "НОВАТЭК", ММК и ТГК-1, а также операционные результаты от ГМК "Норникель" за II квартал", - отмечает Кочетков.