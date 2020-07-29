Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник, при этом заметно подешевели акции технологических компаний. Инвесторы оценивали проект нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн, который в понедельник представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю. Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки (они считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса).

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени. ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду на фоне слабой корпоративной отчетности, которая усиливает тревоги по поводу масштабных последствий пандемии коронавируса для экономики. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,14%. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до "негативного" со "стабильного". "Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса", - говорится в сообщении Fitch.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,06%. Инвесторы ждут данных об изменении ВВП Гонконга во втором квартале, которые будут опубликованы в 11:30 мск. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в ходе торгов в среду после снижения днем ранее на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $43,4 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,4%, до $43,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,22% - до $41,13 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $41,04 за баррель.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,463 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,979 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июля вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 700,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,38%) и "Транснефть-001P-09" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,37%), "Газпром БО-22" (-0,3%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) разместил 50,54% выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО12 номинальным объемом 300 млн рублей на 151,63 млн рублей. Облигации сроком обращения 3 года размещались по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена в размере 0,01% годовых. Также по бондам будет выплачиваться допдоход.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 7,3% годовых. Ставке соответствует доходность к пятилетнему колл-опциону на уровне 7,43% годовых. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 27 июля по 15:00 МСК 28 июля. По итогам сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен "от 15 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 июля, оно пройдет по закрытой подписке.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей на уровне 5,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,94% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 28 июля. Техразмещение запланировано на 31 июля.

АО "Почта России" 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние бонды серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 6,04-6,14% годовых. Техразмещение запланировано на 4 августа. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11. Объем выпусков до сих пор не раскрывался. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей.