Рубль может отыграть часть потерь к доллару в начале торгов среды - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов среды ожидает попыток рубля отыграть часть потерь вторника, чему может поспособствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в национальной валюте. Однако внешний фон не дает поводов для его существенного роста, отмечает эксперт в своем комментарии - умеренный подъем рынка энергоносителей и аналогичное укрепление валют развивающихся стран могут привести лишь к отступлению пары доллар/рубль в район 72,3-72,5 руб./$1 с последующим переходом в боковое движение.

Зварич обращает внимание, что при этом в ходе торгов, даже при сохранении умеренно позитивного внешнего фона для национальной валюты, продажи в рубле могут вновь возобладать, что приведет к возобновлению роста доллара и закреплению его в верхней половине диапазона 70-75 руб./$1.