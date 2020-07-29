Индекс Мосбиржи утром среды удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая сложившийся в среду утром внешний фон, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает перехода российского фондового рынка к консолидации у уровней закрытия вторника. "В результате индекс Мосбиржи удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего, не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории", - пишет он в комментарии банка.