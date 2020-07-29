Утренние прогнозы: без сильных движений

На утро среды у аналитиков нет единого мнения о движении рынка акций РФ в начале торговой сессии.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций выглядит локально перекупленным, и фондовые "медведи" в среду вновь попытаются перехватить инициативу, однако сильного снижения не будет. Отечественные бумаги будут получать поддержку от продолжающегося перетока средств из долгового рынка в акции, а также реинвестирования части поступающих дивидендов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся в среду утром внешний фон, ожидаем перехода российского фондового рынка к консолидации у уровней закрытия вторника. В результате индекс Мосбиржи удержит позиции чуть ниже 2900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего, не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром не исключены попытки роста фондовых индексов. Ближайшие важные сопротивления для индикаторов Мосбиржи и РТС остаются на уровнях 2935 и 1280 пунктов соответственно, а поддержки расположены на 2830 и 1235 пунктах. Основной тренд на рынке по-прежнему склоняется в сторону восходящего. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2830-2935 пунктов. В течение сессии инвесторы продолжат оценивать поступающие квартальные отчетности и макроэкономическую статистику. ".